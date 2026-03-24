Mέχρι το Πάσχα επιδιώκεται να πληρωθεί το Fuel pass και όπως αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, τρεις στους τέσσερις πολίτες θα ωφεληθούν.

Πώς θα δοθεί το Fuel Pass

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το Fuel Pass θα δοθεί με τα 50 ευρώ σε μία πληρωμή, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν μέσα σε 3-4 μήνες, ενώ η εν λόγω ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα POS των ταξί, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το Fuel Pass θα δοθεί σε όλα τα ΙΧ, είτε με αμόλυβδη είτε με diesel, με το κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαϊου. Η επιδότηση, δε, έχει υπολογιστεί να ανέρχεται μεσοστραθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο.

Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα, για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου. Επίσης, σε 30 ευρώ για μοτοσικλέτες και 35 ευρώ για μοτοσικλέτες στα νησιά.

Tο ύψος της επιδότησης

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων και το μέτρο αφορά σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, αφορά σε οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η διαδικασία της αίτησης

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr, με δήλωση ενός οχήματος ανά δικαιούχο και βασικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Όσοι δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

«Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ertnews και σημείωσε ότι «η ενίσχυση που δίνουμε, είναι μεγαλύτερη και πιο γενναιόδωρη από αυτήν αν μειωνόταν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το ντίζελ και για τη βενζίνη. Άρα αυτή η συζήτηση παρέλκει».

Συν τοις άλλοις, συνέχισε, «το να πας να μειώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχει σοβαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο και με αυτό χρηματοδοτούμε πολιτικές».

Το να ληφθούν επιπρόσθετες αποφάσεις είναι πάνω στο τραπέζι της κυβέρνησης, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία, «όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, πάμε σε μια επιδείνωση του πεδίου στον Περσικό Κόλπο και παραταθεί η κρίση». Ενώ στην ανάλυσή του, ο Θ. Κοντογεώργης έθεσε δύο ακόμη παραμέτρους: το έκτακτο Eurogroup της Παρασκευής και η λήξη, την ίδια ημέρα, της «πενθήμερης προθεσμίας» που έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ». Ακόμη, συμπλήρωσε, πως «αυτές τις ημέρες υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις και πληροφορίες».

Πηγή: OT