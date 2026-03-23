Σε σοκ παραμένει η Καλαμαριά μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς τα στοιχεία φέρνουν στο φως την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου που φέρεται να βρισκόταν στο αιματηρό επεισόδιο, με φερόμενο οπαδικό υπόβαθρο. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τον ρόλο του και πιθανή εμπλοκή άλλων.

Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος ύποπτος

Οι Αρχές κατέληξαν ότι πρόκειται για έναν 21χρονο άνδρα, που φέρεται να ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε. Παρά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του, ο ίδιος δεν εντοπίστηκε και παραμένει υπό αναζήτηση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Ο 21χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη συνδεόμενη με την επίθεση εναντίον του 23χρονου, που έχει προφυλακιστεί για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο.

Η οικογένεια του θύματος ζητά δικαιοσύνη

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα ο πατέρας του 20χρονου, συνοδευόμενος από δικηγόρο και ιατροδικαστή, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής. «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», τόνισε, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, η μητέρα και οι δικηγόροι της οικογένειας ζητούν να διερευνηθεί ο ρόλος πιθανών άλλων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Η κύρια ανάκριση συνεχίζεται

Η ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης εξετάζει ήδη το υλικό της δικογραφίας, ενώ οι έρευνες των διωκτικών Αρχών συνεχίζονται. Κρίσιμα για την εξέλιξη θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων, που αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της δολοφονίας και των γεγονότων μετά από αυτήν.