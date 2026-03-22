Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠαΣοΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου με συνέντευξή της στο ΒΗΜΑ, δηλώνει πως οι 174.813 που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες του ΠαΣοΚ.

Υπογραμμίζει επίσης πως το ΠαΣοΚ είναι ένα λαϊκό κόμμα με αναφορές σε κάθε σημείο της χώρας και τονίζει πως το ηλεκτρονικό μητρώο μελών και η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι πλέον «μια αναγκαιότητα» για το ΠαΣοΚ.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού μιλά για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, για τα όρια που πρέπει να μπουν στην διεύρυνση, αλλά και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΠαΣοΚ στο λεκανοπέδιο και πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί. Παράλληλα, δεν παραλείπει να σημειώσει πως η Ελλάδα και η Ε.Ε. διαθέτουν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και «να δοθεί το βάρος εκεί που πρέπει: στην ελάφρυνση και στην προστασία του πολίτη»

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

174.813 πολίτες ψήφισαν στις διαδικασίες ανάδειξης συνέδρων. Τι μήνυμα έστειλαν;

Αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και τις αποφάσεις μας. Σε μια εποχή με τόσο δύσκολο συνολικά περιβάλλον, λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργεί ο πόλεμος και αλλάζει τα δεδομένα της συμπεριφοράς των ανθρώπων, αλλά και γενικά μέσα σε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα, το ΠαΣοΚ, ο κόσμος του ΠαΣοΚ, έκανε και πάλι την έκπληξη.

Αυτό, νομίζω, αποδεικνύει πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του στην κοινωνία, ότι το ΠαΣοΚ είναι ένα λαϊκό κόμμα με αναφορές σε κάθε σημείο της χώρας και ότι τελικά και αυτό είναι μια ένδειξη πως, με οργανωμένες διαδικασίες, μπορούμε να βρεθούμε ξανά κοντά στην κοινωνία.

Και οφείλουμε, στη νέα εποχή μετά το συνέδριο, να βρούμε τρόπους να επικοινωνούμε, ώστε όλος αυτός ο κόσμος να μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Δηλαδή, ένα σωστό ανοιχτό μητρώο και η ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι πια μια αναγκαιότητα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να έρχονται μόνο για να ψηφίζουν.

Μπορεί το συνέδριο να αποτελέσει «βατήρα» για το ΠαΣοΚ και πώς θα γίνει αυτό;

Το τακτικό συνέδριο θα αποφασίσει την πολιτική στρατηγική και θα εκλέξει νέα όργανα. Η σημασία του θα φανεί την επόμενη μέρα. Τα όργανα θα πρέπει να έχουν αίσθηση της ευθύνης τους, της λειτουργίας τους και των αποφάσεών τους, και η πολιτική στρατηγική που θα αποφασιστεί θα πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. Άρα, η επόμενη του συνεδρίου και η συμπεριφορά όλων μας θα κρίνει το πόσο σημαντικός βατήρας μπορεί να γίνει το συνέδριο.

Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι ήδη ορατές στην τσέπη των καταναλωτών. Μπορούσε να έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση και δεν το έχει κάνει;

Στους δύσκολους καιρούς, το κράτος οφείλει να βάζει όριο και στα έσοδά του(πόσο μάλλον όταν αυτά αυξάνονται λόγω της κρίσης),και όσοι κερδίζουν από τις κρίσεις να συμμετέχουν με σαφή τρόπο στην ανακούφιση αυτών που πλήττονται. Αυτό σημαίνει Κοινωνική Δικαιοσύνη. Το ΠαΣοΚ έχει προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων, που αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα διυλιστήρια σε συγκεκριμένο χρόνο και, βεβαίως, την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα διαθέτουν και εργαλεία και έσοδα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ώστε να δοθεί το βάρος εκεί που πρέπει: στην ελάφρυνση και στην προστασία του πολίτη.

Με βάση τις προηγούμενες εκλογές η πληγή του ΠαΣοΚ είναι το λεκανοπέδιο. Τι πρέπει να κάνει το ΠαΣοΚ για να ανεβάσει τα ποσοστά του στην Αττική;

Σχεδόν οι μισοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η πλειοψηφία των υπουργών της προέρχονται από την Αττική. Απέναντί τους, το ΠαΣοΚ έχει μια χούφτα βουλευτές και πολύ λιγότερα μέσα.

Δεν έχει ούτε υπουργεία, ούτε στρατιές συμβούλων, ούτε εταιρείες επικοινωνίας. Ο στόχος μας, λοιπόν, πρέπει να είναι να αναδείξουμε σε όλα τα σημεία του λεκανοπεδίου τα τεράστια άλυτα ζητήματα υποδομών, τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη στέγη, τους χαμηλούς μισθούς και την ακρίβεια, και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε ισχυρά ψηφοδέλτια.

Η διεύρυνση έφερε αντιδράσεις. Μιλήσατε και εσείς για όρια που πρέπει να υπάρχουν. Ποια είναι αυτά τα όρια;

Η διεύρυνση είναι σημαντική, αναγκαία και προσωπικά συμβάλλω όσο μπορώ σε αυτήν. Υπάρχουν βέβαια όρια. Όσοι έρχονται πρέπει να σέβονται τη διαδρομή και τις θέσεις του χώρου και να συμβάλλουν σε ένα κοινό σχέδιο.