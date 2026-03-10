Οι τιμωρητικοί δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε και την Volkswagen. Η αυτοκινητοβιομηχανία, που βρίσκεται σε κρίση καθώς οι πωλήσεις έχουν πέσει σε Κίνα και Αμερική, ανακοίνωσε περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, που θα επηρεάσουν ολόκληρο τον όμιλο. Υπό πίεση βρίσκονται και οι πολυτελείς θυγατρικές Porsche και Audi.

Ο όμιλος είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τα γερμανικά συνδικάτα στα τέλη του 2024 για την περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, εν μέρει μέσω φυσικής αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή άλλων αποχωρήσεων εργαζομένων.

Η εταιρεία αποκάλυψε τα επικαιροποιημένα σχέδια την ώρα που ανακοίνωσε πτώση 54% στα κέρδη προ φόρων. Ο όμιλος έχει τους τελευταίους μήνες μειώσει τους στόχους του για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EV), ακόμη και στην ιταλική κατασκευάστρια υπεραυτοκινήτων Lamborghini.

Καθώς η στρατιωτική δράση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές και οδηγεί τις τιμές ενέργειας προς τα πάνω, η Volkswagen προειδοποίησε ότι η παγκόσμια αστάθεια θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές της αναφέρει ο Guardian.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, δήλωσε αργότερα ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν επηρεάζει προς το παρόν την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση για τα premium σήματα της, Audi και Porsche.

Τα νούμερα

Η πτώση των κερδών στα 8,9 δισ. ευρώ, αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στους αμερικανικούς δασμούς, σύμφωνα με την εταιρεία, καθώς και σε μια δαπανηρή αλλαγή στρατηγικής της Porsche, η οποία ανέβαλε τη μετάβασή της στα ηλεκτρικά οχήματα λόγω χαμηλής ζήτησης.

Τα λειτουργικά κέρδη της Porsche σχεδόν εξαφανίστηκαν το 2025, μειωμένα κατά 98% στα 90 εκατ. ευρώ. Ακόμη και πριν επιβάλει δασμούς στις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες ο Τραμπ πέρυσι, η Volkswagen αντιμετώπιζε ήδη στάσιμη ζήτηση στην Ευρώπη και υψηλό κόστος επενδύσεων στα ηλεκτρικά οχήματα, παρά τη χαμηλή ζήτηση και τις ανεπαρκείς υποδομές.

Ο εγχώριος ανταγωνισμός μείωσε το μερίδιο αγοράς του ομίλου στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο. Ο Blume ανακοίνωσε εκεί «τη μεγαλύτερη εκστρατεία λανσαρίσματος προϊόντων στην ιστορία μας» σε μια προσπάθεια να ανακτήσει πελάτες.