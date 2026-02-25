Στο πλαίσιο του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα συνεκτικό σχέδιο για την ασφάλεια, συνδέοντάς την άρρηκτα με την ελευθερία και την κοινωνική ευημερία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο νομιμότητας και προστασίας του πολίτη, αφήνοντας πίσω παθογένειες του παρελθόντος.

«Η θωράκιση των συνόρων ως εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα»

Αναφερόμενος στα γεγονότα του Έβρου το 2020, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την τότε διαχείριση ως το πρώτο βήμα για τη συνολική αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Τόνισε ότι η υβριδική επίθεση που δέχθηκε η Ελλάδα αναχαιτίστηκε χάρη στην ετοιμότητα των δυνάμεων ασφαλείας και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του φράχτη σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων με εθνικούς πόρους, ενώ σημείωσε ότι η συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα αυτό παραμένει παραγωγική, οδηγώντας σε δραστική μείωση των ροών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μάχη κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με τον Πρωθυπουργό να εξαίρει τη συμβολή των νέων δομών υποστήριξης και των τεχνολογικών εργαλείων, όπως το Panic Button. Όπως επεσήμανε, στόχος της πολιτείας είναι να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο στις γυναίκες, σπάζοντας τον κύκλο της σιωπής και των πατριαρχικών στερεοτύπων.

Η ενίσχυση του νομικού πλαισίου και η εξειδικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών αποτελούν πλέον κεκτημένα που επιτρέπουν στα θύματα να διεκδικήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.

Οδική Ασφάλεια και η Πολιτική της Μηδενικής Ανοχής

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε ενθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία για το 2025, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων. Η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με έμφαση σε παραβάσεις-κλειδιά όπως η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η χρήση αυτοματοποιημένων μέσων επιτήρησης και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Πατρών-Πύργου και τον ΒΟΑΚ, αποτελούν τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου προσέγγισης του ευρωπαϊκού μέσου όρου ασφάλειας.

Κλιματική κρίση και αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη ριζική αναδόμηση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία από μια απλή Γραμματεία μετεξελίχθηκε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο Υπουργείο.

Μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», η Ελλάδα επενδύει σε σύγχρονα μέσα, όπως τα νέα αεροσκάφη Canadair 515, ενώ δίνεται έμφαση στον συντονισμό μεταξύ Πυροσβεστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει μια διαρκής προσπάθεια βελτίωσης και ετοιμότητας.

«Η εδραίωση της νομιμότητας σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ευρύτερη έννοια της δημόσιας τάξης, υπογραμμίζοντας τις επιτυχίες στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η εμπέδωση της νομιμότητας στα πανεπιστήμια και η εξάλειψη της βίας στα γήπεδα αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, αδιαπραγμάτευτες κατακτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.

Κατέληξε με τη διαπίστωση ότι η χώρα είναι σήμερα πιο ισχυρή και ασφαλής, με ένα κράτος που μεριμνά έμπρακτα για την προστασία όλων των πολιτών.