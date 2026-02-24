Από τα τέλη Μαρτίου αναμένεται η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, σημειώνοντας οτι θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πολιτικές αυτές έχουν απτό αντίκτυπο στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ειδικά όσους έχουν παιδιά και τους νέους, να βλέπουν ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που νομοθετήθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των θετικών ρυθμών ανάπτυξης, που πρέπει να παραμένουν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και της σταθερής αποκλιμάκωσης της ανεργίας, με στόχο ιστορικά χαμηλά.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη μακροσκοπικής προσέγγισης της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα απαιτήσουν συνδυασμένες πολιτικές εκπαίδευσης, μεταλυκειακής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον Καταναλωτή θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών της αγοράς και τη δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων όπου θα κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, επισήμανε ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, η επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα και η αποκλιμάκωση του χρέους δημιουργούν το κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον για την εφαρμογή των υπόλοιπων πολιτικών της κυβέρνησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και θετικό αποτύπωμα για τους πολίτες.