«Μια από τα ίδια . . . with a twist». Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα για τις ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου να ακυρώσει τους δασμούς Τραμπ.

Ο κ. Αλκιβιάδης υπογραμμίζει πως «η κατάσταση παραμένει δυναμική και απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση» καθώς όπως λέει «δεν έχει αποσαφηνιστεί με τι καθεστώς θα δασμολογούνται αγαθά που ήδη βρίσκονται εν πλω.

Ενδεικτική της σύγχυσης που υπάρχει είναι όπως λέει ο κ. Αλκιβιάδης είναι αναφορικά με την πρόθεση αύξησης του δασμολογικού συντελεστή στο 15% (υπάρχει σχετική πολιτική δήλωση αλλά δεν επικυρώνεται από νομική πράξη), αλλά το επίσημο δημοσιευμένο μέχρι σήμερα παράρτημα προβλέπει 10%. Τυχόν αλλαγή απαιτεί νέα επίσημη πράξη και τελωνειακή εφαρμογή.

Οι δασμοί Τραμπ και οι σκιές των επιστροφών

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα σύμφωνα με τον κ. Καλαμπόκη αφορά στις επιστροφές χρημάτων από τους παράνομους δασμούς. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν διευκρίνισε τον τρόπο αποζημίωσης των εισαγωγέων. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ ανέφερε ότι εξετάζει τις επιπτώσεις ενώ νομικοί κύκλοι εμφανίζονται διχασμένοι.

Ορισμένοι προτείνουν την κατάθεση ενστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα επιστροφής, ωστόσο άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο. Με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα παραμένει.

Χαρακτηριστικό είναι και το δημοσίευμα του CNBC, σύμφωνα με το οποίο παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Παρασκευής που έκρινε ότι οι «αμοιβαίοι» δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι, οι Αμερικανοί εισαγωγείς εξακολουθούν να πληρώνουν δασμούς για τα αγαθά που εισέρχονται στη χώρα.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) δεν έχει ακόμη ενημερώσει την Υπηρεσία Διαχείρισης Συστήματος Φορτίου για την άρση των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA).

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δημιούργησε αρχικά την εντύπωση μιας θεσμικής ήττας για τον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, τα Τελωνεία πρέπει να δημοσιεύουν ενημερώσεις σχετικά με τις αλλαγές στους δασμούς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το εμπόριο στην Υπηρεσία Μηνυμάτων Συστημάτων Φορτίου.

Η ΕΕ «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Το κλίμα σύγχυσης ήρθε να επιτείνει δημοσίευμα του πρακτορίου Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ενωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών.

Την ίδια στιγμή, βουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσαν στο Agence France-Presse (AFP) ότι «στηρίζουν την αναστολή της διαδικασίας έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το νέο καθεστώς και οι δασμοί Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 20/2/2026, που ακύρωσε τους δασμούς 15% βάσει IEEPA, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε αντικατάστασή τους με νέο προσωρινό μηχανισμό. Έτσι, από τις 24 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 00:01 (EST) τίθεται σε ισχύ:

Παγκόσμιος πρόσθετος δασμός 10% ad valorem (επί της τελωνειακής αξίας του προϊόντος).

Επιβάλλεται βάσει Section 122 του Trade Act of 1974.

Ισχύει για όλες τις χώρες.

Προστίθεται πάνω από τον βασικό δασμό του Κωδικού HTS (δεν τον αντικαθιστά).

Διάρκεια: έως 150 ημέρες (έως 24 Ιουλίου 2026), εκτός αν υπάρξει παράταση με έγκριση Κογκρέσου. Οι προηγούμενοι οριζόντιοι δασμοί IEEPA παύουν να εφαρμόζονται.

Τι ισχύει από τις 24 Φεβρουαρίου

Συνεπώς, από 24/2 και μετά, οι εισαγωγές στις ΗΠΑ επιβαρύνονται με:

τον βασικό τελωνειακό δασμό (HTS)

+ 10% προσωρινό πρόσθετο δασμό Section 122

+ τις συνήθεις τελωνειακές χρεώσεις (όπου εφαρμόζεται).

Το δόγμα America First

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους οριζόντιους δασμούς 15% που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου περί διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης (IEEPA), δημιούργησε αρχικά την εντύπωση μιας θεσμικής ήττας για τον Λευκό Οίκο.

Η πραγματικότητα ωστόσο αποδείχθηκε διαφορετική. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Λευκός Οίκος ενεργοποίησε νέο μηχανισμό, επιβάλλοντας από τις 24 Φεβρουαρίου παγκόσμιο πρόσθετο δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές, βάσει του Trade Act του 1974.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναγάγει τους δασμούς σε βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής

Το μήνυμα ήταν σαφές: ο εμπορικός προστατευτισμός δεν υποχωρεί. Για όσους παρακολουθούν στενά την πολιτική Τραμπ, η εξέλιξη δεν προκάλεσε έκπληξη. Από την πρώτη του θητεία, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναγάγει τους δασμούς σε βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής.

Με το σύνθημα «America First», επέβαλε δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, συγκρούστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άνοιξε μετωπική σύγκρουση με την Κίνα.

Πηγή: ot.gr