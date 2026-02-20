Ο Βέλγος συλλέκτης κατέχει ολοκληρωμένο φωτογραφικό άλμπουμ από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, και όχι μόνο τις γνωστές φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Την ύπαρξη της πληροφορίας αυτής αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στο ERTnews, αναφερόμενος στην ενημέρωση που του έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Ιστορική βαρύτητα στην υπόθεση»

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού τον ενημέρωσε ότι υπάρχει πληροφορία – η οποία ακόμη ελέγχεται – ότι το υλικό που βρίσκεται στα χέρια του Βέλγου συλλέκτη δεν περιορίζεται μόνο στις φωτογραφίες που ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί καθώς υπάρχει πλήρες άλμπουμ. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως υπογράμμισε, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα στην υπόθεση.

«Ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα»

«Η κυρία Μενδώνη μου είπε ότι υπάρχει η πληροφορία -μένει να επιβεβαιωθεί- ότι δεν είναι μόνον αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, αλλά είναι άλμπουμ φωτογραφιών, οπότε είναι οπωσδήποτε ένα ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα», δήλωσε στο ERTnews.

Στη Γάνδη οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ

Εντωμεταξύ, στη Γάνδη θα βρεθεί σήμερα ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντήσει τον κάτοχο μιας σπάνιας συλλογή φωτογραφιών που απεικονίζουν την πορεία των 200 κομμουνιστών, και τις τελευταίες στιγμές τους πριν την εκτέλεσή τους στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, την πρωτομαγιά του 1944. Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν από Γερμανό αξιωματικό.

Έμπειρα στελέχη και εμπειρογνώμονες του Υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας των φωτογραφιών. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική επικύρωση, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείο της χώρας.