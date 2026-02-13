Η ανησυχία για τη διολίσθηση της ανθρωπότητας σε μια νέα εποχή γενικευμένων συγκρούσεων κυριαρχεί πλέον στη συλλογική συνείδηση των δυτικών κοινωνιών, σύμφωνα με τα ευρήματα εκτενούς δημοσκόπησης του POLITICO.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δείγμα ψηφοφόρων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, αποκαλύπτει μια δραματική μεταβολή στην αντίληψη των πολιτών για την ασφάλεια, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι ο κόσμος καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνος. Είναι ενδεικτικό ότι στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες, η πιθανότητα ξεσπάσματος ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου εντός της προσεχούς πενταετίας θεωρείται πλέον το επικρατέστερο σενάριο.

Η μεταστροφή αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή αν συγκριθεί με αντίστοιχα δεδομένα του Μαρτίου του 2025. Όπως επισημαίνει ο Seb Wride, επικεφαλής δημοσκοπήσεων της εταιρείας Public First, η αλλαγή στη στάση του κοινού αντανακλά την αίσθηση ενός ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, όπου οι παραδοσιακές συμμαχίες φαίνονται κλονισμένες και η πολεμική αναμέτρηση δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό ενδεχόμενο αλλά μια ορατή πιθανότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, τα ποσοστά εκείνων που προβλέπουν μια παγκόσμια σύγκρουση έως το 2031 έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, φτάνοντας το 43% και 46% αντίστοιχα, με τη Γερμανία να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση όπου η πλειοψηφία παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη.

Κύριες απειλές η Ρωσία και ο Τραμπ

Παρά την έκδηλη ανησυχία, η δημοσκόπηση αναδεικνύει ένα σημαντικό πολιτικό παράδοξο που αναμένεται να απασχολήσει τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Ενώ οι πολίτες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των αμυντικών προϋπολογισμών, η υποστήριξη αυτή εξατμίζεται όταν τίθεται το ζήτημα του οικονομικού κόστους. Η προθυμία για θυσίες μειώνεται δραματικά μπροστά στο ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας, του δημόσιου χρέους ή των περικοπών σε κοινωνικές υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό θέτει τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια δυσχερή θέση, καθώς καλούνται να ενισχύσουν την εθνική ασφάλεια σε μια περίοδο δημοσιονομικής στενότητας, την ώρα που η εμπιστοσύνη στη στρατηγική κάλυψη από τις ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί.

Στο πεδίο των απειλών, η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρείται ο κύριος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ειρήνη, εν μέσω του παρατεταμένου πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η καχυποψία απέναντι στην εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον υπό τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Καναδοί ψηφοφόροι ιεραρχούν τις ΗΠΑ ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους, ενώ στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, η Αμερική θεωρείται σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου από ό,τι η Κίνα. Οι στρατιωτικές εμπλοκές των ΗΠΑ σε πολλαπλά μέτωπα, από τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή, ενισχύουν την πεποίθηση ότι οι πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ οδεύουν προς σύγκρουση, με έναν στους τρεις ερωτηθέντες να εκφράζει τον φόβο ακόμη και για χρήση πυρηνικών όπλων τα επόμενα χρόνια.