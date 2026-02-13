Πολλές και έντονες συζητήσεις έγιναν για την εκ νέου συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας – Τουρκίας με έντονη στήριξή της από την πλευρά της κυβέρνησης, και έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση.

Repetitio est mater studiorum, η επανάληψη, δηλαδή είναι η μητέρα της μάθησης, συμβουλεύει το λατινικό ρητό, όμως, φαίνεται ότι είναι και της πολιτικής. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την νοοτροπία τής sui generis χώρας των σουλτάνων, όταν μάλιστα ο κυβερνών σουλτάνος προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όραμά του για την «Γαλάζια Πατρίδα».

Σήμερα, σε ένα θολό γεωπολιτικό περιβάλλον απειλούμενο από τους ισχυρούς της Γης, οι αρχηγοί Ελλάδας – Τουρκίας είχαν, ως φαίνεται, στόχο την επιβεβαίωση της στοιχειώδους ισορροπίας των σχέσεών τους, χωρίς σύγκλιση στα καίρια και χρόνια ζητήματα, που τους χωρίζουν, και τον επέτυχαν. Οι εμπορευματικές, εξάλλου σχέσεις των κρατών, που είναι της μόδας…υπό την αιγίδα του αμερικανού πλανητάρχη, επέτυχαν!

Η θριαμβευτική νίκη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης συνέβη μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς που άφησαν τα σημάδια τους και επηρέασαν αργότερα και τους κυβερνώντες έλληνες πολιτικούς ώστε να είναι προσεκτικοί και ψύχραιμοι απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας, που δεν σταματούν ποτέ.

Τα κόμματα, όμως, κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Ελλάδα, οφείλουν να χαράζουν από κοινού την στρατηγική τους για την αντιμετώπιση της αιωνίας γείτονος αλλά και αιωνίας αντιπάλου Τουρκίας, γιατί οι διαφωνίες εκθέτουν την Ελλάδα, και ουδείς πρέπει να θεωρείται πιο πατριώτης από τον άλλον σε αυτόν τον τόπο. Εξάλλου, οι πολιτικοί οφείλουν να διδάσκονται από την Ιστορία.

Ο διάλογος μεταξύ των αρχηγών των δύο κρατών είναι αναγκαίος, προϋποθέτει, όμως, και συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν είναι διάλογος φιλοσοφικός. Εξίσου αναγκαίος είναι ο διάλογος κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μιας χώρας, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα εθνικού συμφέροντος. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος μας θύμισε, σε άρθρο του, την συνεννόηση με επιτυχία, το 1977, μεταξύ του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του αρχηγού της αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου για την αντιμετώπιση της γνωστής κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σήμερα, δυστυχώς, η συνεννόηση αυτή, με την κατάσταση των κομμάτων που επικρατεί, μοιάζει ουτοπία!

Η Τουρκία διατηρεί ανοικτούς διαύλους με την Δύση, την Ρωσία, το ΝΑΤΟ, και απαιτεί συνεχώς ανταλλάγματα σαν το… κακομαθημένο τους παιδί. Αντιθέτως η Ελλάδα θεωρείται δεδομένη, και αυτή η αντίληψη πρέπει, οπωσδήποτε να ανατραπεί.

Η εκ των υστέρων αντιμετώπιση εκ μέρους της Ελλάδας της στρατηγικής της Τουρκίας δεν είναι κολακευτική για την χώρα μας, «κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν» δίδαξε ο Ιπποκράτης. Η συνεχής, εξάλλου, αποφυγή αντίδρασης εκ μέρους της Ελλάδας συχνά εκλαμβάνεται ως έλλειψη στρατηγικής από τον αντίπαλο. Η χώρα μας διαθέτει και πολιτικούς και διπλωμάτες αξιόλογους. Ας αποκτήσει, επιτέλους, τη βούληση να τους εκμεταλλευτεί!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.