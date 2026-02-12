Εντάσεις με το «καλημέρα» στην Ολομέλεια της Βουλής, με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου.

Οι τόνοι ανέβηκαν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απαιτούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τον έλεγχο του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια υπεκφυγής από τη συζήτηση του νομοσχεδίου που ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις και θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Κωνστναντοπούλου: «Κηφήνες οι βουλευτές της ΝΔ, δεν ανακαλώ»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «κηφήνες» για τους βουλευτές της πλειοψηφίας.

Παρά τις παρατηρήσεις του αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, η κ. Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να ανακαλέσει, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ».

Ο διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.

Στην ομιλία της, η κ. Κωνσταντοπούλου επανέφερε την υπόθεση Παναγόπουλου, κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για εμπλοκή σε εργατικό δυστύχημα και επικαλούμενη την αδράνεια της κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα, ενώ έκανε λόγο και για τη χρήση SLAPP μηνύσεων κατά πολιτικών και δημοσιογράφων.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται σε κλίμα έντασης, με την αντιπαράθεση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τα κόμματα να ανταλλάσσουν σκληρές αμφισβητήσεις για την ηθική και πολιτική διάσταση των εξελίξεων γύρω από τη ΓΣΕΕ.