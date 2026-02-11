Τι συμβαίνει όταν φτάνεις στην κορυφή του κλάδου σου, αλλά η εμβληματική προκάτοχός σου εξακολουθεί να εργάζεται λίγα μέτρα μακριά;

Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα για την 40χρονη Κλόε Μαλ, η οποία ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue. Το πρώτο της έντυπο τεύχος θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Άννα Γουίντουρ, ωστόσο, δεν έχει αποσυρθεί. Το όνομά της παραμένει στην κορυφή της ταυτότητας του περιοδικού ως global editorial director, ενώ συνεχίζει να ηγείται της Condé Nast, από το γραφείο της ως chief content officer.

Οι δύο γυναίκες παραχώρησαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη στο ιστορικό γραφείο της Γουίντουρ, παρουσιάζοντας ένα προσεκτικό αλλά σαφές contrast.

Δύο διαφορετικές προσωπικότητες

Η 76χρονη Γουίντουρ είναι γνωστή για την αυστηρότητα και τη λιτότητα των τοποθετήσεών της, με μια δημόσια εικόνα που απέχει πολύ από το ανεπιτήδευτο.

Αντίθετα, η Μαλ εμφανίζεται πιο εκφραστική και ανοιχτή, μιλώντας με ενθουσιασμό για τις εμμονές τη, αλλά και με ειλικρίνεια για τις ανασφάλειές της. «Δεν θέλω το γεγονός ότι πλέον επιμελούμαι τη Vogue, να σημαίνει ότι είμαι κάποια που φοβίζει τους άλλους, όταν αφήνει τα παιδιά το πρωί, στο νηπιαγωγείο», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό απλώς δεν είμαι εγώ».

Η ίδια η Γουίντουρ ήταν σαφής για το βάρος των συγκρίσεων: «Ο κόσμος πρέπει να τις ξεπεράσει».

Μια πιο ήπια μετάβαση από το παρελθόν

Η κοινή τους εμφάνιση σηματοδοτεί και μια αλλαγή κουλτούρας στη Condé Nast. Στο παρελθόν, αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις γίνονταν συχνά αιφνιδιαστικά, με τους νέους αρχισυντάκτες να επιχειρούν να διαγράψουν το αποτύπωμα των προκατόχων τους.

Μέχρι στιγμής, οι βασικές αλλαγές που έχει εφαρμόσει η Μαλ, περιλαμβάνουν:

μείωση των έντυπων τευχών σε οκτώ ετησίως (από 10),

εκτύπωση σε πιο χοντρό χαρτί, ώστε το περιοδικό να λειτουργεί ως συλλεκτικό αντικείμενο,

ενσωμάτωση του Teen Vogue στο Vogue.com.

Η «σφραγίδα» της Κλόε Μαλ

Το εκδοτικό της ύφος διαμορφώνεται σταδιακά: παιχνιδιάρικο αλλά και διανοητικό, με μια δόση ιδιορρυθμίας.

Μεταξύ άλλων:

φωτογράφισε κοσμήματα πάνω σε αλανιάρες γάτες της Νέας Υόρκης,

δημιούργησε λέσχη ανάγνωσης της Vogue με πρώτο βιβλίο τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»,

στο πρώτο της τεύχος συμπεριέλαβε επτά σκύλους και ένα μουλάρι με το όνομα Twinkie,

δήλωσε ότι αντλεί έμπνευση από τη δασκάλα Ms. Frizzle της σειράς The Magic School Bus.

Η Γουίντουρ στηρίζει ανοιχτά τη διαφορετική της προσέγγιση: «Η Κλόε είναι ο εαυτός της. Θα αφήσει τη δική της σφραγίδα στη Vogue. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια ”light” εκδοχή της Άννα Γουίντουρ. Και αυτό ακριβώς θέλαμε».