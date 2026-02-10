Καθώς οι τελευταίες αποκαλύψεις στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν συγκλονίζουν τους διαδρόμους εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, η Γκιλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα και συνεργός του καταδικασμένου χρηματιστή, που πέθανε στη φυλακή το 2019, εμφανίστηκε τη Δευτέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Μάξγουελ, είχε κληθεί να ρίξει φως, τόσο στη λειτουργία του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που οργάνωνε ο Έπσταϊν, όσο και στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαχειρίστηκε τα εκτεταμένα αρχεία της υπόθεσης, που περιλαμβάνουν εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, φωτογραφίες και βίντεο.

Ωστόσο, η εμφάνισή της κράτησε λιγότερο από μία ώρα και έληξε χωρίς καμία ουσιαστική κατάθεση, αφού συνεχίζει να κρατά το στόμα της κλειστό. Η Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας, επικαλέστηκε επανειλημμένα την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, αρνούμενη να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, προκειμένου να μην επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση της.

Η σιωπή και το αίτημα για προεδρική χάρη

Η στάση της δεν αιφνιδίασε τους νομοθέτες. Ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Μάρκους, είχε ενημερώσει την επιτροπή ότι η πελάτισσά του θα κατέθετε, μόνο εάν της παρεχόταν νομική προστασία, δηλαδή ασυλία ή προεδρική χάρη. Σε δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι η Μάξγουελ είναι διατεθειμένη να μιλήσει πλήρως, αλλά μόνο εφόσον δε διακινδυνεύσει περαιτέρω επιδείνωση της νομικής της θέσης.

Ο συνήγορός της υποστήριξε επίσης ότι η Μάξγουελ θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις του Έπσταϊν με πολιτικά πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να εξηγήσει πως, τόσο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, δεν έχουν εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. Δημοκρατικοί βουλευτές χαρακτήρισαν τη στάση αυτή προσπάθεια άσκησης πίεσης για εξασφάλιση προεδρικής χάρης.

Το ενδεχόμενο αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, δεδομένου πως ο Τραμπ δεν το έχει αποκλείσει δημόσια.

Απογοήτευση στο Κογκρέσο

Ο ρεπουμπλικάνος Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν «εξαιρετικά απογοητευτική», καθώς οι νομοθέτες επιδίωκαν απαντήσεις, τόσο για τη δράση του ίδιου του κυκλώματος όσο και για πιθανούς συνεργούς.

Παρά την άρνηση συνεργασίας, η επιτροπή συνεχίζει την έρευνα, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη αρχίσει να παραδίδει στα μέλη του Κογκρέσου μη λογοκριμένες εκδοχές ερευνητικού υλικού.

Τα αρχεία Έπσταϊν και η πολιτική θύελλα

Η υπόθεση έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα, μετά τη δημοσιοποίηση τεράστιου όγκου εγγράφων, που αποκαλύπτουν εκτεταμένες διασυνδέσεις του Έπσταϊν με πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη της διεθνούς ελίτ. Η διαδικασία αποχαρακτηρισμού, ωστόσο, έχει προκαλέσει κατηγορίες περί επιλεκτικής λογοκρισίας και συγκάλυψης.

Παράλληλα, η δημοσιοποίηση εγγράφων έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό παγκοσμίως, με αιτήματα για παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών και όχι μόνο, που φέρονται να είχαν επαφές με τον Έπσταϊν.

Οι διασυνδέσεις με τους Κλίντον

Τα πρόσφατα έγγραφα έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη σχέση του περιβάλλοντος Έπσταϊν με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η Μάξγουελ συμμετείχε σε διαδικασίες που σχετίζονταν με την έναρξη της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Κλίντον, το 2004–2005, ενώ εμφανίζεται να διαχειρίζεται και πληρωμές που συνδέονταν με τη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου.

Εκπρόσωποι του Κλίντον έχουν δηλώσει ότι ο πρώην πρόεδρος δε γνώριζε τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και έχουν ζητήσει πλήρη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων.

Ενώπιον της Επιτροπής αναμένεται να καταθέσει τόσο ο Μπιλ όσο και η Χίλαρι Κλίντον, στο τέλος του μήνα, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να κρατήσει την υπόθεση στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Το ζεύγος Κλίντον αρχικώς ήταν αρνητικό, αλλά αναγκάστηκαν να καταθέσουν, μετά από απειλές για κυρώσεις.

Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή

Η Μάξγουελ, κόρη του πρώην μεγιστάνα του Τύπου Ρόμπερτ Μάξγουελ, θεωρείται από πολλούς κεντρικό πρόσωπο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του δικτύου, καθώς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη στρατολόγηση νεαρών γυναικών και στην οργάνωση των επαφών του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα.

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ενός από τα πιο γνωστά θύματα της υπόθεσης και της οποίας τα απομνημονεύματα κυκλοφόρησαν έξι εβδομάδες αφότου φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της, χαρακτήρισε τη Μάξγουελ «πιο σκληρή και αδίστακτη, ακόμη και από τον Έπσταϊν», σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε την ώρα της κατάθεσης.

Το ερώτημα αν η Μάξγουελ θα επιλέξει τελικά να μιλήσει, και υπό ποιους όρους, παραμένει ανοιχτό.