Διαθέσιμη για τους εργοδότες που απασχολούν εργάτες γης είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη μετάκληση εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα τομέα στην Ελλάδα.

Η Διμερής Συμφωνία προβλέπει την είσοδο και διαμονή 5.000 Αιγυπτίων εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα (κατά το πρώτο έτος εφαρμογής), σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας δεσμεύονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 5038/2023 και διατίθενται για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω ειδικής δέσμευσης θέσεων εργασίας εντός του ΟΠΣ «Μετανάστευση», μέσω της οποίας οι εργοδότες δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Έως σήμερα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, το ενδιαφέρον για τη μετάκληση εργαζομένων στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας ήταν πολύ περιορισμένο, παρά τις πολύ μεγάλες ανάγκες του πρωτογενούς τομέα σε εργατικό δυναμικό.

Και τούτο, όπως αναφέρεται, διότι ο ενδιαφερόμενος εργοδότης καλείτο να μετακαλέσει εργαζόμενο, τον οποίο είχε προτείνει η αιγυπτιακή πλευρά, χωρίς ο εργοδότης να έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάκλησης και έλευσης του εργαζομένου στη χώρα. «Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η διασφάλιση της αντιστοίχισης εργαζομένου – εργοδότη (labour matching) με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον των εργοδοτών να είναι πολύ περιορισμένο», σημειώνεται.

Πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία για τους εργάτες γης

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη διευκόλυνση υλοποίησης της ανωτέρω συμφωνίας για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Ελλήνων εργοδοτών σε εργατικό δυναμικό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όρισε την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία συνιστά θεσμοθετημένο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών στον αγροτικό τομέα, ως τον φορέα που θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Συμφωνίας, τόσο προς όφελος των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων, πολιτών τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, η ΕΘΕΑΣ θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των υποψηφίων εργοδοτών στον πρωτογενή τομέα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αιγύπτου, πραγματοποιώντας τις συνεντεύξεις με υποψήφιους εποχικούς εργαζομένους σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας της Αιγύπτου. Σημειώνεται ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για την αντιστοίχιση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών με τους υποψήφιους εργαζομένους από την Αίγυπτο υπό τον συντονισμό της ΕΘΕΑΣ και τη συνεργασία των Αιγυπτιακών Αρχών.

Σύμφωνα με την εν θέματι διαδικασία, ο εργοδότης θα γνωρίζει, εκ των προτέρων, τα στοιχεία του προς μετάκληση πολίτη της Αιγύπτου, ο οποίος έχει προταθεί από τις Αιγυπτιακές Αρχές και έχει περάσει την σχετική διαδικασία συνέντευξης από την ΕΘΕΑΣ και θα προχωρεί στη διαδικασία μετάκλησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επιπροσθέτως, η ΕΘΕΑΣ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει διαμορφώσει πρότυπο κείμενο Σύμβασης Εργασίας, στην Ελληνική και μεταφρασμένο στην Αραβική και στην Αγγλική γλώσσα, στο οποίο περιγράφονται οι δεσμεύσεις του εργοδότη και του εργαζομένου, σύμφωνα με την κείμενη εργατική ελληνική νομοθεσία και σε ευθυγράμμιση των προβλέψεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Συναφώς, η ΕΘΕΑΣ, με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων εργοδοτών, θα ενημερώνεται για τις εγκρίσεις μετάκλησης, ώστε εν συνεχεία να ενημερώνει, μέσω των αιγυπτιακών Αρχών, τους εργαζομένους για την υποβολή των αιτήσεων εθνικών θεωρήσεων (βλ. σχετική Υ/Δ του εργοδότη).

Τα τρία βήματα

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης θα υποβάλλει ο ίδιος στο ΟΠΣ «Μετανάστευση» (στην ακόλουθη ηλεκτρονική διαδρομή: www.migration.gov.gr / e-υπηρεσίες / Νόμιμη Μετανάστευση / Ηλεκτρονική αίτηση μετάκλησης / Ηλεκτρονική αίτηση μετάκλησης ν. 5009/2023), ηλεκτρονική αίτηση, κάνοντας χρήση των κωδικών taxis-net, ως εξής:

1ο βήμα: ο εργοδότης:

α) εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxis-net,

β) συμπληρώνει στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερό τηλέφωνο και κινητό τηλέφωνο),

γ) καταχωρεί στοιχεία απασχόλησης (τόπος & ημέρες) και

δ) υποβάλλει τα ακόλουθα:

1. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του από ΚΕΠ ή μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου (www.gov.gr), στην οποία αναγράφονται:

i) ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες επιστροφής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

ii) η ελληνική προξενική Αρχή (Κάιρο ή Αλεξάνδρεια), στην οποία θα προσέλθει ο πολίτης της Αιγύπτου για τη λήψη της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, θεώρησης εισόδου και

iii) ότι συναινεί στην κοινοποίηση των αποφάσεων έγκρισης στην ΕΘΕΑΣ, ώστε η ΕΘΕΑΣ να γνωστοποιήσει στην αιγυπτιακή πλευρά τους μετακαλούμενους εργαζόμενους που έχουν ήδη επιλεγεί και, ακολούθως, να ενημερώσει τους εργαζόμενους για την αίτηση θεώρησης,

2. βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» αναφορικά με την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με τη Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της με αριθ. 169653/3-6-2011 απόφασης (Β’ 1181), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1415/80082/12-07-2016 (Β’ 2386), όμοια απόφαση και

3. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του από ΚΕΠ ή μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου (www.gov.gr), από την οποία προκύπτουν στοιχεία ότι παρέχεται στον εποχικό εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 41835/2024 (Β’ 4577) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και, μεταξύ άλλων, αφορούν στην κυριότητα, στη νομή, στην κατοχή, καθώς και στην καταλληλότητα του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Εάν απαιτείται από τον εργοδότη η καταβολή μισθώματος θα εγχειρίζεται στον εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους της μίσθωσης

ή

υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του από ΚΕΠ ή μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου (www.gov.gr), όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, με την οποία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχικός εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες, εκ του νόμου, προδιαγραφές.

Στη συνέχεια, για κάθε μετακαλούμενο, ο εργοδότης τον εντοπίζει, σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ, καταχωρώντας το διαβατήριό του και, εν συνεχεία, συμπληρώνει τη διεύθυνση καταλύματος, καταχωρεί τον κωδικό ηλεκτρονικού τέλους των 100 ευρώ (κωδικός 2113) και υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ανά εργαζόμενο):

1. έγκυρη σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις στην ελληνική, την αγγλική και την αραβική (σε εφαρμογή του σχετικού προτύπου που έχει διαμορφώσει η ΕΘΕΑΣ με το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η σύμβαση είναι υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου (www.gov.gr),

Στη σύμβαση εργασίας περιλαμβάνονται:

α) το είδος της απασχόλησης,

β) ο τόπος, στον οποίο λαμβάνει χώρα,

γ) η ημερομηνία έναρξής της,

δ) η διάρκεια της απασχόλησης,

ε) ο αριθμός των ωρών εργασίας, εντός της εβδομάδας ή του μήνα,

στ) η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου,

ζ) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και

η) κάθε άλλος όρος εργασίας, κατά περίπτωση.

Αν ο εργοδότης καταθέτει αίτηση για την εποχική απασχόληση του πολίτη Αιγύπτου για περισσότερους από μία περίοδο εννέα (9) μηνών, ο αιτών υποβάλλει σύμβαση εργασίας αντίστοιχης διάρκειας. Η σύμβαση εργασίας προβλέπει ότι ο πολίτης της Αιγύπτου για την απασχόλησή του υπάγεται στην κατά περίπτωση ασφάλιση, η οποία προβλέπεται για τον αντίστοιχο τομέα εποχικής απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

2. σελίδα / σελίδες του ταξιδιωτικού εγγράφου του προς μετάκληση πολίτη της Αιγύπτου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία και τη φωτογραφία του προς μετάκληση εργαζομένου και

3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο, επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα, το οποίο υποβάλλεται από τον εργοδότη εφόσον αυτό είναι δυνατό. Η μη υποβολή αυτού του δικαιολογητικού δεν συνιστά παρεκκλίνουσα λόγο για την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αιτούντα (στην έγκριση απασχόλησης), ότι ο εποχικός εργαζόμενος θα πρέπει να το φέρει μαζί του κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια, ώστε να το υποβάλει στις κατά περίπτωση αρμόδιες φορολογικές ή ασφαλιστικές Αρχές.

2ο βήμα: ο εργοδότης μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, προχωρεί στην οριστική υποβολή της αίτησης. Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος, ο εργοδότης κατεβάζει («download») το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης.

3ο βήμα: η υπηρεσία μίας στάσης της ΑΔ της χώρας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει την πράξη έγκρισης, ανά εργοδότη, με συνημμένο τον κατάλογο των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν εγκριθεί για το συγκεκριμένο εργοδότη και με ειδική αναφορά για την υποχρέωση των εν λόγω πολιτών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εν θέματι διμερή συμφωνία.

Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, αφού εκδίδει την πράξη έγκρισης, η οποία περιλαμβάνει ειδική μνεία στη διμερή συμφωνία Ελλάδος – Αιγύπτου, τη διαβιβάζει, ηλεκτρονικά, με συνημμένες τις αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας, στην κατά τόπο αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή στην Αίγυπτο (Γενικό Προξενείο Καΐρου: grgencon.cai@mfa.gr / Γενικό Προξενείο Αλεξάνδρειας: grgencon.ale@mfa.gr), κοινοποιώντας αυτές: α) στην Πρεσβεία Καΐρου (gremb.cai@mfa.gr), β) στη Γ4 Διεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών (dc4@mfa.gr) και γ) στην ΕΘΕΑΣ (workforce.etheas@gmail.com), εφόσον ο εργοδότης έχει παράσχει την προς τούτο συναίνεσή του.

