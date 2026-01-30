Το «τελετουργικό» των οπαδών του ΠΑΟΚ που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη

Με ένα συλλογικό οπαδικό «τελετουργικό», που όμοιο της δεν έχει ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη, χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τους «αδερφούς» τους, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο ταξιδεύοντας για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Οι νεκροφόρες πλησιάζουν στο γήπεδο της Τούμπας, εκατοντάδες μοτοσικλέτες συνοδεύουν την πομπή κορνάροντας, οι πυρσοί ανάβουν και πολλοί από το πλήθος τραγουδούν το αγαπημένο σύνθημα των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου «…και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω».

Κάτοικοι της περιοχής δακρυσμένοι παρακολουθούν τις σκηνές από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Οι τελευταίες πράξεις μιας τραγωδίας που «σημάδεψε» την ιστορία του προσφυγικού σωματείου της Θεσσαλονίκης λίγους μήνες πριν γιορτάσει τα εκατοστά του γενέθλια.

Από χτες το πρωί, παρά τη βροχόπτωση, εκατοντάδες άτομα, οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και φίλαθλοι άλλων ομάδων, βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσουν τη μνήμη των εφτά νεκρών οπαδών αφήνοντας κασκόλ, φανέλες, κεράκια και λουλούδια έξω από το γήπεδο αλλά και στη θύρα 4 όπου είχε απλωθεί ένα πανό που έγραφε «καλό παράδεισο αδέρφια».

«Σε τέτοιες τραγωδίες δεν νομίζω πως υπάρχουν λόγια να αποτυπώσουν το μέγεθος της θλίψης που αυτή τη στιγμή όλη η χώρα, η Θεσσαλονίκη, ο αθλητισμός και η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει. Ας ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά που φίλαθλοι δίνουν το αίμα τους στην άσφαλτο για την αγαπημένη τους ομάδα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος άφησε ένα μπουκέτο λευκά τριαντάφυλλα στο γήπεδο της Τούμπας.

Λίγες ώρες αργότερα ένα κομβόι εκατοντάδων μοτοσικλετών μαζί με συγγενείς και φίλους των θυμάτων περίμενε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να φτάσει το C-130 που ανέλαβε να μεταφέρει από τη Ρουμανία στην Ελλάδα τις σορούς των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ. «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…», ήταν το μήνυμα της ομάδας τoυ ΠΑΟΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν έφτασαν οι σοροί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Η πομπή κινήθηκε από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άτομα. Εκεί, στην αγαπημένη γειτονιά των νεαρών οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, οι καρδιές ραγίζουν. Τα ονόματα εφτά νέων χαράσσονται για πάντα στη συλλογική μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ και στην ιστορία του συλλόγου.

«Ο πόνος δεν έχει χρώματα»

Στο γήπεδο της Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ χτες ηττήθηκε με 4-2 από τη γαλλική ομάδα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εφτά νέων. Την ίδια στιγμή οι οργανωμένοι οπαδοί της Λιόν σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «ο πόνος δεν έχει χρώματα» και άναψαν πυρσούς που αντιστοιχούν με τον αριθμό των θυμάτων της τραγωδίας.

Αμέσως μετά οι λιγοστοί φίλοι του ΠΑΟΚ ακούστηκαν σε όλο το γήπεδο: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Όταν ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό με τον Γιώργο Γιακουμάκη κανείς στο γήπεδο δεν πανηγύρισε. Ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε και οι οπαδοί. Πήραν από τον πάγκο μια φανέλα με το νούμερο 12 και σήκωσαν τις γροθιές τους στη μνήμη των οπαδών τους που σκοτώθηκαν ταξιδεύοντας με προορισμό τη Γαλλία.

Σήμερα και αύριο οι κηδείες

Σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη, Αρωνά Πιερίας και Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα γίνουν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σήμερα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για δύο από τα θύματα, στις 12 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο θα κηδευτούν οι τρεις νέοι από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στη 1 μ.μ. και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στη 1 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του Δήμου Βόλβης.

Στη Θεσσαλονίκη δύο τραυματίες

Σε καλή κλινική κατάσταση, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, νοσηλεύονται από χτες οι δύο από τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν από τη Ρουμανία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Υγείας οι δύο νέοι υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές αξονικές τομογραφίες και όπως αναφέρθηκε «εμφανίζουν φυσιολογικά ζωτικά σημεία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας από τους δύο ηλικίας 20 ετών νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο δεύτερος, ηλικίας 28 ετών, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Σχετικά με τον τρίτο τραυματία, ο οποίος φέρει πολλαπλά κατάγματα, κρίθηκε πως πρέπει να παραμείνει για κάποιο διάστημα ακόμη στη Ρουμανία καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ήταν ανέφικτη η μεταφορά του στην Ελλάδα.