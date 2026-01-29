Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις χτύπησαν κυρίως το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, με την κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, να είναι στο κόκκινο. Με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Κηφισίας.

Συγκεκριμένα κίνηση συναντούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου.

Δείτε live την κίνηση εδώ

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, οι οποίες ξεπερνάνε τα 20 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχoυν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 με 15 λεπτά από Παιανία μέχρι Κηφισίας, στην έξοδο για Πειραιά οι οδηγοί θα περιμενούν 5 με 10 λεπτά. Α

Ενώ και στον Περιφερειακό Υμηττού για Καρρέα, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 5 με 10 λεπτά.