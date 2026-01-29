Ερχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους . Προσφέρει επίδομα 750 ευρώ που θα καταβληθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία, και περιλαμβάνει 150 ώρες online κατάρτισης με αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς ισχύος, καθώς και γραπτές εξετάσεις.

Οι τομείς κατάρτισης περιλαμβάνουν οικονομικό εγγραμματισμό, ψηφιακές δεξιότητες και πράσινες δεξιότητες, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ήδη συμμετάσχει σε αντίστοιχη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov με είσοδο μέσω κωδικών Taxisnet. Η προεγγραφή είναι σημαντική, καθώς οι θέσεις συμπληρώνονται γρήγορα.

​Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτούς), άνω των 18 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγούμενους κύκλους Voucher της ΔΥΠΑ για ψηφιακές / πράσινες δεξιότητες από το 2022 έως σήμερα, είτε ως άνεργοι, είτε ως εργαζόμενοι.