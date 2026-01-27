Με τις ψήφους της «γαλάζιας» παράταξης και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραπέμπεται στον Πρόεδρο της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό να προωθηθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο μετά από το επεισόδιο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που είχε ως αποτέλεσμα την ολιγόλεπτη διακοπή, ότι «είναι γνωστή για αντιδημοκρατικές και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές».

Οι κατηγορίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψηφίστηκε με 16 ψήφους υπέρ και 11 κατά, στάθηκε σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ αναφέρθηκε στα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για τα Ίμια απευθυνόμενη προς τον Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου.

«Αυτό που είπε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο το ψάξε να βρεις τι έγινε στα Ίμια, είναι προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα, θεωρώ ότι κρύβει αντεθνική και αντιπατριωτική συμπεριφορά», επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης. Επιπλέον, καταλόγισε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, σεξιστική συμπεριφορά και διάφορους χαρακτηρισμούς κατά του προεδρείου.

Η αντίδραση της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ανταπάντησε προς τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι τα όσα είπε «είναι ψευδείς κατηγορίες» και όπως είπε είναι απαράδεκτα. «Είστε ευαίσθητοι μόνο όταν πρόκειται για διακοπές ή σχόλια από αντιπολίτευση. Αυτό γίνεται εδώ και 4 μήνες είναι ακραίο. Το πρόβλημα που είχατε 1254 είναι πρόκληση που κάνατε εσείς και έπρεπε να πάτε εσείς στη δεοντολογίας γιατί διαταράξατε συζήτηση που της λέγατε ρωτήστε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωτούσε Καρασμάνη για το τι ψήφισε στην ψηφοφορία για προανακριτική και θέλατε να στερήσετε δυνατότητα να κάνει ερώτηση. Κόβατε μικρόφωνο λέγατε ξεπέρασε το χρόνο, χθες ο κ. Λαζαρίδης, που λέει ότι θέλει όποτε θέλει και διακόπτει, μίλησε 52 λεπτά χθες και δεν το διακόψατε καθόλου! Και όταν η κ. Κωνσταντοπούλου έφτασε 30 κάνατε διακοπές και κλείσατε μικόρφωνο», είπε ο κ. Καζαμίας.

Ο κ. Καζαμίας, είπε επίσης ότι για τα όσα ανέφερε για τα Ίμια η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαστρεβλώθηκαν από τον εισηγητή της ΝΔ. «Είναι άκρως προσβλητικά και ανυπόστατα», σημείωσε.

Η στάση των υπόλοιπων κομμάτων

«Όποια τεχνική και αν εφεύρετε έχει αποκαλυφθεί στη κοινωνία η μεθοδευση σας για συγκάλυψη σκανδάλου με τα ίδια βήμα όπως Τέμπη. Άκαιρη και χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο η σημερινή πρόταση. Το ΠαΣοΚ καταδικάζει εκφράσεις που δεν αρμόζουν σε πολιτισμένο διάλογο», είπε η Μιλένα Αποστολάκη.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «καταδικάζουμε εκφράσεις που προσβάλουν την διαδικασία που προσπαθούμε να σεβαστούμε και προσβάλλουν και υπόληψη συναδέλφων. Όμως, υπάρχει επιδίωξη! Που έχει αμοιβαία χαρακτηριστικά, να στήνεται καυγάς ΝΔ-Προέδρου Πλεύση προκειμένου να υπάρχει εκτροπή από ουσία. Δεν μπορούμε να συναινέσουμε. Έχω την εντύπωση ότι σε περιπτώσεις αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς γίνεται αυτόματα».

«Ο στόχος είναι η συγκάλυψη», είπε η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι «εμείς ασκούμε κριτική για τη στάση καθενός και τη λέμε καθαρά. Όμως τέτοια ζητήματα θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διοικητικά μέτρα αλλά πολιτικά. Και με αυτή την έννοια δεν συμφωνούμε».

Ο κ. Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, είπε ότι «αυτή η επιτροπή έπρεπε να είναι προανακριτική» και στη συνέχεια είπε «για τις συμπεριφορές των πολιτικών πολλές φράσεις υπερκεράσαν τα εσκαμμένα και καλό είναι να μείνουμε στην ουσία, να τεθεί εκ νέου ονομαστική ψηφοφορία γιατί κλείνει η επιτροπή και δεν έχουν έρθει μάρτυρες. Να μην μείνουμε σε διοικητικές πράξεις. Καλό είναι να υπάρχει ένα πολιτικό επίπεδο αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μικρόφωνα και πρέπει να γίνεται ισομερής διαχείριση του χρόνου. Κάποιοι μιλούν διπλό και τριπλό χρόνο».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης εκτίμησε ότι «η επιτροπή δεν επιβάλλει ποινές να παραπέμψουμε υπόθεση στον Πρόεδρο βουλής. Δεν έχουμε αρμοδιότητα να επιβάλουμε πειθαρχικές ποινές».

Το θέμα των Ιμίων

Τον λόγο πήρε και ο κ. Βλαχάκος λέγοντας για τις αναφορές των Ιμίων, «η τοποθέτηση της προέδρου ήταν παντελώς άσκοπη και άκαιρη γιατί ο διάλογος που είχαμε ήταν πολιτικός και θεωρώ να γυρίσει στο μέρος μου και να μου πει να ψάξω να βρω αλήθεια θεωρώ ότι είναι κάτι που με προσβάλλει προσωπικά γιατί ούτε η ίδια ούτε και άλλοι αυτά τα 30 χρόνια δεν μπορεί να γνωρίζει τι ξέρω εγώ και είναι ελάχιστοι αυτοί που ζουν και γνωρίζουν. Για χαρακτηρισμούς- θέλω να υπενθυμίσω ότι η διένεξη με Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε να κάνει με χαρακτηρισμό των βουλευτών της επιτροπής Τεμπών, η απαξιωτική έκφραση είστε δολοφόνοι και έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα, σημαδεύει γιατί δεν είμαστε μόνοι στη ζωή έχουμε οικογένειες, παιδιά και εγγόνια».

Τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Καζαμίας, υπογραμμίζοντας ότι «θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε προσβολή. Τιμούμε τη μνήμη αδερφού του δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση γι’ αυτό».