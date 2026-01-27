«Βαθιά συγκλονισμένος» δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ» έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους» συμπλήρωσε.