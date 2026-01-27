Επεισόδιο σημειώθηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του προέδρου της επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλου αλλά και συνολικά με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που αντικαθιστά τον βουλευτή του κόμματος της, Αλέξανδρο Καζαμία, ρωτούσε τον σημερινό πρώτο μάρτυρα και πρώην υπουργό, Γιώργο Καρασμάνη για την εποχή που βρέθηκε το χαρτοφυλάκιο στα χέρια του. Ωστόσο, τα «αίματα» άναψαν όταν άνοιξε τη συζήτηση για την συνεδρίαση στην Ολομέλεια και για το αν ψήφισε ή όχι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για την προανακριτική επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η απουσία των βουλευτών είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει από την Ολομέλεια καταγγέλλοντας την «γαλάζια» παράταξη.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν το προεδρείο έκανε παρατήρηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού είχε ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο για τις ερωτήσεις που υπέβαλε στον μάρτυρα. Στο στόχαστρο της, πάντως, βρέθηκε και ο ίδιος ο μάρτυρας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Νικολακόπουλος: Τελευταία ερώτηση.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνετε; Σταματήστε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Κύριε Καρασμάνη κατά τύχη ήσασταν απών και δεν ψηφίσατε τέλη Ιουλίου για την προανακριτική επιτροπή;

Καρασμάνης: Δε θυμάμαι.

Κωνσταντοπούλου: Έναν έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.

Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «εγκληματική οργάνωση», σας απάντησε «δε θυμάται».

Μεταξύ φωνών και αντεγκλήσεων αποφασίστηκε η ολιγόλεπτη διακοπή. Ο κ. Νικολακόπουλος, μεταξύ άλλων προέτρεψε «κάποιους» όπως είπε να διαβάσουν το άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής που αφορά τον προσωρινό αποκλεισμών βουλευτών από τις συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται: «Πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις επιβάλλεται στo Boυλευτή πoυ: α) συνεχίζει την ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά τoυ, αν και διατυπώθηκε εναντίoν τoυ μoμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά· β) επιβάλλει ή πρoσπαθεί να επιβάλει με βία ή απειλή βίας στη Boυλή ή σε μέλoς της την ενέργεια ή την παράλειψη πράξης πoυ ανάγεται στην απoστoλή τoυς και γ) παρεμπoδίζει με πρόθεση και με oπoιoνδήπoτε τρόπo την ελεύθερη και αβίαστη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας. 2. Aμέσως μετά τη διάπραξη ενός από τα παραπτώματα της πρoηγoύμενης παραγράφoυ o Πρόεδρoς μπoρεί ή να διατάξει την άμεση απoμάκρυνση τoυ υπαιτίoυ ή να τoν καλέσει να δώσει εξηγήσεις και, αν τις κρίνει ανεπαρκείς, να διατάξει την απoμάκρυνσή τoυ».

Παρακάτω ο έντονος διάλογος που σημειώθηκε στην εξεταστική επιτροπή

Καρασμάνης: Γιατί μου επιτίθεστε;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί ακούω τον κ. Ακτύπη δίπλα μου που λέει 33%. . Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια (απευθύνεται προς τον βουλευτή της ΝΔ, κ. Βλαχάκο)

Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;

Κωνσταντοπούλου προς Καρασμάνη: «Γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;

Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.

Κωνσταντοπούλου: σκηνοθετήθηκε κύριε μια άκυρη ψηφοφορία…συντονισμένα ακυρώθηκε η ψηφοφορία…ο λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά….γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;

Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ…

Κωνσταντοπούλου: ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΛΙΓΟ; Τα γιατί τώρα μιλάω εγώ με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη. Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;…εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλου

Νικολακόπουλος: Εμένα οι ψήφισαν οι πολίτες. Δεν με όρισαν…άλλος όρισε τα μέλη του.

Κωνσταντοπούλου: ακραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα….

Καρασμάνης: γιατί βάζετε λέξεις κα πρόεδρε που δεν έχω πει. Η ζωή μου είναι κρυστάλλινη και διαυγής….

Νικολακόπουλος: Να διαβάσουν ορισμένοι το άρθρο 81 του ΚτΒ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν ξαναδιακόψει θα υπάρξουν κυρώσεις.