Αρνητική είναι η εισήγηση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, εγκαλείται από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό, είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία – μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για το γεγονός ότι μια τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία, στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή», αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Κουτσούμπας.

Προσθέτει πως «το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, τα δημοσιεύσει στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις, μέχρι το τελευταίο ευρω. Είναι επίσης γνωστό ότι το μόνο που δε δέχεται το ΚΚΕ είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων και άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται φέιγ-βολάν».

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε επίσης, πως οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον έλεγχο των οικονομικών του κόμματος, για τη χρήση του 2022 και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο, με βάση τη νομοθεσία (1% επί της τελευταίας δόσης της κρατικής χρηματοδότησης). «Είναι εντελώς αβάσιμη νομικά η κίνηση της διαδικασίας, μέσω της εισαγγελικής παραγγελίας. Η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφή πολιτική σκοπιμότητα», συμπλήρωσε.

Για αυτό, η επιτροπή αποφάσισε να μην εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του κ. Κουτσούμπα με τη ΝΔ, το ΠαΣοΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταψηφίζουν. Όμως, τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και η Νική επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Την ίδια μέρα, η επιτροπή δεοντολογίας πρότεινε και την άρση της ασυλίας του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠαΣοΚ, Δημήτρη Μάντζου, μετά και από σχετική δική του εισήγηση. Ο κ. Μάντζος εγκαλείται από τον Βασίλη Στίγκα, για τις αναφορές του από το βήμα της Ολομέλειας, στις σχέσεις του επικεφαλής των Σπαρτιατών με τον Ηλία Κασιδιάρη. «Η αναφορά μου αυτή στηρίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του εγκαλούντος, ο οποίος άλλωστε υπήρξε ο πρώτος που αποκάλυψε εξαρχής την άρρηκτη σχέση μεταξύ Σπαρτιατών και Χρυσής Αυγής», δηλώνει ο κ. Μάντζος. Η επιτροπή, αποδεχόμενη το αίτημα του βουλευτή, εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του, αν και ΣΥΡΙΖΑ, ΝεΑρ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Βουλής, με ονομαστική ψηφοφορία.