Αντιδράσεις προκάλεσε στο ΠαΣοΚ η διάταξη που αφορά την επιμέλεια τέκνων και κατατέθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αυτή όποιος γονέας διαφωνεί με την απόφαση για επιμέλεια, μπορεί να ζητήσει αναστολή μέχρι το Εφετείο, όπως συμβαίνει σε άλλες υποθέσεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Δημήτρης Μάντζος αναφέρει ότι το ΠαΣοΚ καταψήφισε, ως φωτογραφική, τη συγκεκριμένη ρύθμιση τον περασμένο Δεκέμβριο, τονίζοντας ότι δημιουργεί «μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα και για την Υπουργό Τουρισμού που την αξιοποίησε άμεσα και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης».

Η δήλωση:

«Το ΠαΣοΚ καταψήφισε τη ρύθμιση ως φωτογραφική τον Δεκέμβριο 2025. Παρεμβαίνει σε υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και μάλιστα σε ένα ζήτημα που ήδη ρυθμίζεται επαρκώς από την ισχύουσα Πολιτική Δικονομία.

Εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες πρόκειται για ρύθμιση που δημιουργεί μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα και για την Υπουργό Τουρισμού που την αξιοποίησε άμεσα και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης που της προσέφερε αυτήν τη ρύθμιση».