Δίνω άλλες δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις στη Καρυστιανού για να τελειώνουμε. Ο Κασσελάκης μου πήρε περισσότερες.

Ο αποκαλυπτικός τόνος και των δύο, με πείθει πως είμαστε πιστοί, όπως είμαστε τρελοί.

Θεός και τρέλα δεν ανανεώνονται, διότι είναι ή δεν είναι.

Ενδεχομένως θεραπεύονται: ο πρώτος με γονυκλισίες, η δεύτερη με χλωροπρομαζίνη.

«Μέσω ποιου προνομίου οδηγήθηκαν να ελπίζουν σε κάτι που καμία ελπίδα του κόσμου δεν μας επιτρέπει να διαβλέψουμε;».

Ο σκοτεινός Σιοράν δεν θα μπορούσε να το φανταστεί: της καθολικής ψηφοφορίας. Οπότε χαλάλι τους.

Πώς το είχε πει ο Γέρος της Δημοκρατίας για τον Γρίβα;