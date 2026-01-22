Σε τροχιά έντασης μπαίνουν εκ νέου οι ρωσογαλλικές σχέσεις μετά την κατάληψη στη Μεσόγειο ρωσικού τάνκερ που τελεί σε καθεστώς κυρώσεων, από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Το «ρεσάλτο» στο δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία αρκετών συμμάχων και σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ το πλοίο φέρεται να έπλεε υπό ψεύτικη σημαία. Όπως δε πρόσθεσε: «Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

We will not tolerate any violation. This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag. The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Αντίδραση από Ρωσία

Σαν μια πρώτη αντίδραση, η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι ανέφερε ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει ενημερωθεί για την αναχαίτιση και «κατάσχεση» του δεξαμενόπλοιου, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, και όπως ανέφερε συνεργάζεται με το γενικό προξενείο στη Μασσαλία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες στο πλήρωμα ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια.

Παρέμβαση Ζελένσκι για το θέμα

Το θέμα δεν διέλαθε της προσοχής του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μετά από την ακραία επιθετική κατά της ευρωπαϊκής αδράνειας ομιλία του στο Νταβός, ανέφερε για το περιστατικό πως: «Τέτοιου είδους αποφασιστικότητα χρειαζόμαστε». Όπως έγφραψε στο X: «Τα πλοία πρέπει να συλλαμβάνονται. Και δεν θα ήταν δίκαιο να κατασχεθεί και να πουληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;».