Ούτε στον χρόνο που θα λήξει η συνεδρίαση δεν μπορούν να συμφωνήσουν το κυβερνητικό κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σημερινή συζήτηση που αφορά τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Μετά από περισσότερες από δέκα ώρες συζήτησης, με αρκετές στιγμές έντασης, το Προεδρείο πρότεινε να συνεχιστούν οι ομιλίες έως τις 11 το βράδυ, υπονοώντας ότι κάποιοι ομιλητές μοιραία θα κοπούν ώστε να προχωρήσουν στην ψηφοφορία.

Η «γαλάζια» παράταξη συμφώνησε, ωστόσο, η αντιπολίτευση διαφώνησε σφοδρά με τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο να δέχεται «πυρά». Οι βουλευτές ζήτησαν να συνεχιστεί και αύριο η συζήτηση ώστε να μη μείνει κανείς εκτός καταλόγου, ενώ προκλήθηκε ένταση και χρειάστηκε ολιγόλεπτη διακοπή για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Εντονη αντίδραση από Μάντζο

Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι δεν πρέπει να διακοπεί κανένας ομιλητής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται κανένας βουλευτής του κόμματος του να διαγραφεί από τον κατάλογο. Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Κωνσταντίνου Μπάρκα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτέθηκε στον κύριο Βιλιάρδο που βρισκόταν στην έδρα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πήρε τον λόγο και κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι μετά τον κόφτη στον χρόνο των ομιλιών βάζουν και στους ομιλητές.

Κατέβηκε από το βήμα η Λινού

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ανέβηκε στο βήμα η ανεξάρτητη βουλευτής, Αθηνά Λινού η οποία είπε ότι αισθάνεται ντροπή για την εικόνα της Βουλής των Ελλήνων και κατέβηκε από το βήμα της Ολομέλειας χωρίς να ολοκληρώσει την ομιλία της.

Παρομοίως και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Γιάννης Κόντης ο οποίος δήλωσε ότι από την ένταση και τις φωνές των βουλευτών δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.

Αποφασίστηκε η ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Στην έδρα βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος εξήγησε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να κοπεί κανένας ομιλητής και η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ομιλίες. Εξήγησε ότι για αύριο είναι προγραμματισμένο νομοθετικό έργο και έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση. Κατέληξε εξηγώντας ότι μόλις εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, που σημαίνει ότι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα φτάσουν έως τις 2 το ξημέρωμα.