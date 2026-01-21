Με σχετική ανακοίνωσή της, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τον περιορισμό του πολιτιστικού περιεχομένου στη Δημόσια Τηλεόραση και ειδικότερα για τη μετατροπή της ΕΡΤ2 σε κανάλι αποκλειστικά αθλητικού χαρακτήρα. Παράλληλα καταθέτει τη δική της πρωτοβουλία για την παραγωγή δημιουργικών ντοκιμαντέρ και εκπομπών πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και τη στήριξη των νέων δημιουργών.

«Σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες τηλεοράσεις τα ντοκιμαντέρ κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό της ετήσιας παραγωγής. Με την απόφαση μετατροπής της ΕΡΤ2 σε κανάλι αποκλειστικά αθλητικού περιεχομένου, ο Ελληνικός Πολιτισμός εξορίζεται από τη Δημόσια Τηλεόραση», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ε.Ε.Ν. και προειδοποιεί ότι η απουσία του ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή από την ΕΡΤ διακόπτει την ομαλή λειτουργία του Αρχείου της ΕΡΤ, σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που αποτελείται κυρίως από ελληνικά ντοκιμαντέρ.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Η Δημόσια Τηλεόραση δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη τηλεοπτικό φορέα. Είναι ένας θεσμός με σαφή αποστολή: να υπηρετεί την κοινωνία στο σύνολό της, να διασφαλίζει τον πλουραλισμό, να καταγράφει τη συλλογική μνήμη και να προσφέρει βήμα στον Πολιτισμό, την ελληνική δημιουργία και το δημόσιο λόγο.

Η απουσία ελληνικών ντοκιμαντέρ και εκπομπών πολιτισμού περιορίζει τη δυνατότητα της κοινωνίας να βλέπει, να ακούει και να αναστοχάζεται τον εαυτό της μέσα από την τέχνη, την ιστορία, τη σκέψη και τη σύγχρονη δημιουργία, αλλοιώνοντας στην πράξη τον ουσιαστικό χαρακτήρα της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Ο Πολιτισμός δεν μετριέται σε ποσοστά τηλεθέασης

Ο Πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και αναπόσπαστο συστατικό για τη λειτουργία της Δημόσιας Τηλεόρασης. Δεν αποτελεί συμπλήρωμα, ούτε εναλλακτικό περιεχόμενο χαμηλής προτεραιότητας. Η συρρίκνωσή του δημιουργεί ένα θεσμικό κενό, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από καμία άλλη μορφή προγράμματος.

«Μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς φωτογραφικό άλμπουμ», λέει ο σημαντικός δημιουργός ντοκιμαντέρ Πατρίσιο Γκουσμάν. Χωρίς τις καταγραφές της σύγχρονης πραγματικότητας και της ιστορίας, μια κοινωνία στερείται το ίδιο της το αρχείο και, τελικά, τη συλλογική της μνήμη.

Το αρχείο της ΕΡΤ, η πλουσιότερη ελληνική οπτικοακουστική κληρονομιά, αποτελείται κυρίως από ελληνικά ντοκιμαντέρ. Είναι ο μόχθος των Ελλήνων κινηματογραφιστών, που κατέγραψαν τους δημιουργούς του πολιτισμού και τα επιτεύγματα τους, τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων, τη σχέση τους με τη φύση, τα όνειρα τους και τους φόβους τους. Η απουσία σήμερα των ελληνικών ντοκιμαντέρ διακόπτει τη συνέχεια του Αρχείου, κάτι που θα έχει επιπτώσεις στις επόμενες γενιές.

Δεν θα μείνουμε θεατές στην υποβάθμιση της Δημόσιας Τηλεόρασης!

Ο Πολιτισμός είναι απών, αλλά οι δημιουργοί είναι παρόντες και παρούσες δηλώνοντας την ουσιαστική αντίθεσή τους σε αυτήν την αρνητική εξέλιξη.

Καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να επανεξετάσουν τον ρόλο και την αποστολή της Δημόσιας Τηλεόρασης, διασφαλίζοντας ουσιαστικό και σταθερό χώρο για τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Διεκδικούμε:

Την παραγωγή ελληνικών σειρών δημιουργικού ντοκιμαντέρ και εκπομπών πολιτιστικού περιεχομένου.

Τη δημιουργία ζωνών ντοκιμαντέρ σε όλα τα κανάλια της ΕΡΤ με ποσόστωση ανάλογη των ευρωπαϊκών δημόσιων τηλεοράσεων.

Τη στήριξη των νέων δημιουργών με ειδικά προγράμματα.

Την μετατροπή του καναλιού ΕΡΤ2 Sport σε ΕΡΤ2 Culture.

Η Πρωτοβουλία “Ο Πολιτισμός Απών” απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν μια σύγχρονη, πολυφωνική δημόσια τηλεόραση, που αντανακλά τη σύγχρονη πραγματικότητα και ανταποκρίνεται στο συνταγματικό της ρόλο.

Σας καλούμε να στηρίξετε την πρωτοβουλία και να υπογράψετε αυτό το κείμενο.

