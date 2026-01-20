Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» προχωρά στη σύσταση του Παρατηρητηρίου Καθημερινότητας, μίας πρωτοβουλίας που θα λειτουργεί εντός της παράταξης και θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τα ζητήματα της καθημερινής ζωής στην Αθήνα.

Το Παρατηρητήριο Καθημερινότητας δημιουργείται για να καταγράφει, να αναλύει και να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημότες και για τα οποία έχει ευθύνη ο Δήμος Αθηναίων.

Από την καθαριότητα, το πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό, μέχρι θέματα που αφορούν στις αθλητικές υποδομές, αλλά και κοινωνικά ζητήματα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση στόχος του Παρατηρητηρίου είναι:

να δώσει φωνή στους πολίτες και στις γειτονιές της Αθήνας,

να λειτουργεί ως δομημένος μηχανισμός ελέγχου και τεκμηριωμένης άσκησης αντιπολίτευσης,

να συμβάλει με προτάσεις και λύσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες των δημοτών.

Η παράταξη απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες της Αθήνας να επικοινωνούν μαζί της είτε στο τηλέφωνο: 2144093860, είτε στο e- mai: info@athinapsila.gr.