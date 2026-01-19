Η Ιωάννα Μάνδρου δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», θυμάται και αφηγείται στον Γιάννη Θ. Διαμαντή την υπόθεση της Novartis, από την αρχή της το 2016 έως την τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης στο σήμερα.

Στο podcast με τίτλο « Novartis: Τίτλοι τέλους για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Ελλάδας» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:33 Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης Novartis.

2:11 Οι πολιτικοί που υπήρξαν κατηγορούμενοι.

4:17 Η παρατεταμένη προστασία των μαρτύρων της υπόθεσης και η άρση που επήλθε μετά από χρόνια.

5:52 Τα οικονομικά σκάνδαλα Novartis και σε άλλες χώρες του κόσμου και ο ρόλος των ΗΠΑ.

6:52 Η τελεσίδικη καταδίκη των μαρτύρων, Μαρίας Μαραγγέλη και Φιλίστορος Δεσταμπασίδη.

9:07 Οι καταθέσεις των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

11:08 Τα ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της υπόθεσης εν συνόλω.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια