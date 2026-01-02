Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026.

Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού.

Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο.

Χαμός στα social media

Μικροί και μεγάλοι βγήκαν να παίξουν με τα χιόνια, με τα βίντεο να παίζουν από νωρίς στα social media.

Ο δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι λόγω των συνθηκών παγετού που αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν μετά τις 09:00 π.μ.