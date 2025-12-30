Διανύουμε μία εποχή όπου οι ρυθμοί ζωής και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα ο χρόνος να έχει μετατραπεί σε πολύτιμο νόμισμα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν αναζητούν μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά σύγχρονες λύσεις που «κουμπώνουν» στον τρόπο που λειτουργούν και έτσι, τους επιτρέπουν να επικεντρωθούν σε όσα έχουν πραγματικά σημασία. Η τεχνολογία, από απλό εργαλείο έχει εξελιχθεί σε «σύμμαχο» και απαραίτητη προϋπόθεση: Από την ψηφιακή εξυπηρέτηση και την προσωποποιημένη ενημέρωση μέχρι τις έξυπνες εφαρμογές που προβλέπουν ανάγκες πριν καν αυτές εμφανιστούν.

Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι να έχουμε περισσότερες ψηφιακές επιλογές, αλλά κάθε επιλογή, κάθε συναλλαγή μας να είναι απλή, γρήγορη, αξιόπιστη και κυρίως ανθρώπινη. Να έχουμε στη διάθεσή μας υπηρεσίες που κατανοούν τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε πελάτη, προσαρμόζονται στον ρυθμό του, απλοποιούν την καθημερινότητα, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και διαμορφώνουν ένα νέο πρότυπο εξυπηρέτησης για τα χρόνια που έρχονται.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ μας συστήνει και μας προσκαλεί σε μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πραγματοποιώντας μία από τις πιο εκτεταμένες αναβαθμίσεις των υπηρεσιών της, εισάγει νέες ψηφιακές εφαρμογές, καινοτόμες λύσεις συνδεσιμότητας, υπηρεσίες αυτοπαραγωγής ενέργειας και ολοκληρωμένες λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία του κοινού της σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Με όραμα τη δημιουργία μίας ενιαίας, απρόσκοπτης εμπειρίας για κάθε πελάτη

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ υλοποιεί έναν μετασχηματισμό που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους πελάτες της. Πρόκειται για μία διαδικασία απαιτητική και πολυδιάστατη, έναν μετασχηματισμό που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά χτίζεται συστηματικά, σε όλα τα σημεία επαφής με το κοινό. Από την αναβάθμιση των καταστημάτων και το νέο μοντέλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέχρι την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών, την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες και την ανάπτυξη λύσεων τεχνολογίας, όλα συνηγορούν στο να απολαμβάνουμε μία εμπειρία εξυπηρέτησης από το… μέλλον.

Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου, κ. Γιώργος Καρακούσης, κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Εμπορίας: «Τα τελευταία χρόνια, διανύσαμε μια πορεία βαθιάς αλλαγής, χτίζοντας βήμα-βήμα μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Από μια εταιρεία που παρείχε μόνο ενέργεια, εξελισσόμαστε σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων που απλοποιούν την καθημερινότητα, αξιοποιούν την τεχνολογία και προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας. Σήμερα, ως ενιαία εμπορική ομάδα, εργαζόμαστε με ένα κοινό όραμα, να προσφέρουμε μια εμπειρία στους πελάτες μας που είναι διαφανής, προσωπική και υψηλού επιπέδου σε κάθε σημείο επαφής. Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο Powertech οργανισμό και συνεχίζει να σχεδιάζει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, με απλότητα, συνέπεια και σεβασμό».

Μία νέα σειρά προσωποποιημένων εφαρμογών για κάθε ανάγκη

Μέσα στο νέο έτος, ο Όμιλος ΔΕΗ θα λανσάρει μία νέα γενιά ψηφιακών εφαρμογών, για να απολαμβάνουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο σύγχρονο περιβάλλον και ενιαία εικόνα του νοικοκυριού. Με προσωποποιημένο περιεχόμενο, έξυπνες ειδοποιήσεις και διαχείριση λογαριασμών, κατανάλωσης και παροχών, οι εφαρμογές θα γίνουν ένα πρακτικό εργαλείο εξυπηρέτησης στην καθημερινότητα εκατομμύρια πελατών. Με την ενσωμάτωση του energy coach θα έχουμε καθοδήγηση για ακόμη πιο αποδοτική χρήση, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη διαφάνεια στην κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, η αναβαθμισμένη έκδοση του chatbot της ΔΕΗ, με τεχνολογία AI, γίνεται ο δικός μας προσωπικός ψηφιακός βοηθός, προσφέροντας εξατομικευμένη ενημέρωση για λογαριασμούς και κατανάλωση, υποστήριξη σε σύνθετα ζητήματα, αλλά και πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας. Σταδιακά, θα ενοποιηθεί με το avatar Φοίβη, διασφαλίζοντας μία ενιαία εμπειρία σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής της ΔΕΗ.

Ολοκληρωμένες λύσεις καινοτομίας που απευθύνονται σε κάθε σπίτι ή επιχείρηση

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα B2B της Κωτσόβολος που αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσα στο 2026, θα επιτρέπει πλέον σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται παραγγελίες, τιμολόγια και πελάτες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με ευέλικτες επιλογές παραλαβής, υψηλού επιπέδου υποστήριξη και εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις, ενισχύει την αποδοτικότητα και προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στις προμήθειες.

Το 2026, το ΔΕΗ Fiber εισάγει νέα υπηρεσία φωνής ως add on χαρακτηριστικό, προσφέροντας γρήγορο και αξιόπιστο internet μέσω 100% οπτικής ίνας, με εύκολη ενεργοποίηση και διατήρηση αριθμού. Το νέο μοντέλο «PV as a Service» φέρνει την αυτοπαραγωγή ενέργειας στο σπίτι, με συνδρομητική λύση φωτοβολταϊκών end-to-end, ενώ η ΔΕΗ αναλαμβάνει εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση, μειώνοντας το αρχικό κόστος και καθιστώντας την πράσινη ενέργεια ακόμη πιο προσιτή.

Όσο για τις ψηφιακές λύσεις που αφορούν στην διαχείριση της πολυκατοικίας, μας προσφέρουν πλήρη έλεγχο οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, ψηφιακές συνελεύσεις, ειδοποιήσεις, καθώς και εργαλεία όπως ο «building coach», που εντοπίζει ευκαιρίες εξοικονόμησης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του χώρου. Με αυτές τις υπηρεσίες, η ΔΕΗ συνδέει τεχνολογία, πρακτικότητα και καθημερινή διευκόλυνση ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει η κάθε περίπτωση.

Καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτής της χρονιάς, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη μεταμόρφωσή της σε σύγχρονο Powertech οργανισμό. Μέσα από νέες υπηρεσίες και εξατομικευμένα προϊόντα τεχνολογίας και ενέργειας, δημιουργεί λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα, αξιοποιούν την τεχνολογία και προσφέρουν διαφανή, προσωπική και υψηλού επιπέδου εμπειρία σε κάθε πελάτη. Το 2025 κλείνει με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον όπου η εξυπηρέτηση και η καινοτομία γίνονται όλο και πιο ανθρώπινες.