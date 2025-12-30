Το bitcoin και η αγορά των crypto κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς που τελειώνει σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτό που επικρατούσε στο ξεκίνημα της.

Τον Ιανουάριο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφει για τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο έχοντας στις αποσκευές του την προεκλογική ατζέντα του που υποσχόταν να κάνει τις ΗΠΑ την παγκόσμια πρωτεύουσα των crypto.

Ο κόσμος της κρυπτογράφησης ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και ενθουσιασμό.

Ωστόσο εδώ και αρκετές εβδομάδες το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα έχει χάσει 1 τρισ. σε χρηματιστηριακή αξία, όπως αναφέρει ο Guardian παρά το γεγονός ότι στις 6 Οκτωβρίου κατέκτησε το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων.

Λίγες μέρες αργότερα η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα προκάλεσε φουρτούνα στην αγορά των crypto, που μέτρησε 19 δισ. δολάρια να «κάνουν φτερά».

Το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, υποχώρησε κατά 40% τον επόμενο μήνα. Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων του Έρικ Τραμπ υπέστη παρόμοια πτώση στην αξία της τον Δεκέμβριο.

Η φιλική στα crypto κυβέρνηση Τραμπ

Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που κατάργησε τους περιορισμούς στα κρυπτονομίσματα και εισήγαγε νέους ευνοϊκούς κανονισμούς, ενώ δημιούργησε την προεδρική ομάδα εργασίας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Ο κλάδος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην διεθνή ηγεσία της χώρας μας», ανέφερε η εντολή. Έθεσε τα κρυπτονομίσματα στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής.

Τον Μάρτιο ανακοίνωσε το νέο στρατηγικό απόθεμα κρυπτονομισμάτων που τροφοδότησε άνοδο 62% στις τιμές αγοράς τριών από τα πέντε κρυπτονομίσματα που περιλαμβάνονται στο απόθεμα. Το bitcoin, το πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, αυξήθηκε κατά 10% στα 94.164 δολάρια μετά την ανακοίνωση του αποθεματικού.

Τα κρυπτονομίσματα είναι ευαίσθητα τόσο στις αφηγήσεις όσο και στην εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες αγορές, εξηγεί η Rachael Lucas, επικεφαλής μάρκετινγκ και επικοινωνίας στην BTC Markets, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων της Αυστραλίας. Είναι αυτό που ονομάζεται περιουσιακό στοιχείο με κίνδυνο, μια επένδυση που αποδίδει καλύτερα όταν οι επενδυτές αισθάνονται σίγουροι για την οικονομία και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο, πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να είναι υπέρ των κρυπτονομισμάτων, αλλά οι δασμοί και η αυστηρή νομισματική πολιτική υπερτερούν των θετικών δονήσεων» υπογραμμίζει «Και είναι επίσης απλώς μια υπενθύμιση, ειδικά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, ότι οι μακροοικονομικές δυνάμεις έχουν πραγματικά μεγαλύτερη σημασία από τις πολιτικές θέσεις».

Τον Νοέμβριο, το bitcoin υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση της τιμής του από το 2021, με την αξία του να υποχωρεί κάτω από τα 81.000 δολάρια. Ενώ το bitcoin ανέκτησε μέρος αυτής της αξίας τις εβδομάδες που ακολούθησαν, το ψηφιακό token ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με μια ακόμη πτώση, υποχωρώντας κατά 6% αφότου η Strategy, ο μεγαλύτερος κάτοχος bitcoin, μείωσε τις προβλέψεις κερδών της λόγω της πτώσης των τιμών των κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται κοντά στα 90.000 δολάρια, σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σημαντικά χαμηλότερα από την κορύφωσή του.

Φόβοι για νέο χειμώνα στην αγορά των crypto

Στην αγορά ακούγονται απαισιόδοξα σενάρια που θέλουν τα crypto να μπαίνουν σε χειμώνα, σε μια περίοδο δηλαδή στασιμότητας και απωλειών. Την τελευταία φορά, ο χειμώνας των κρυπτονομισμάτων διήρκεσε από τα τέλη του 2021 έως το 2023, όταν ο μεγιστάνας του FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, δικάστηκε και καταδικάστηκε. Σε αυτή την περίοδο η τιμή του bitcoin μειώθηκε κατά 70%.

Παρά την αισιοδοξία που τροφοδοτήθηκε από τη νίκη του Τραμπ, η τρέχουσα ύφεση της αγοράς δείχνει ότι η φιλική προς τα κρυπτονομίσματα κυβέρνηση δεν ήταν είναι για να εγκαινιάσει την επιστροφή στη «μανία του λιανικού εμπορίου» του 2021, όταν υπήρξε μια τεράστια άνοδος στις ατομικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, σημειώνει ο Christian Catalini, ιδρυτής του Εργαστηρίου Κρυπτονομισμάτων του MIT.

ΠΗΓΗ: ot.gr