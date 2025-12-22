Σημαντική αύξηση καταγράφεται στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, καθώς από 160,24€ πέρσι εκτοξεύεται στα 213,71€ φέτος, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται σε βασικά προϊόντα διατροφής.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται σε είδη διατροφής που δεν λείπουν από το γιορτινό τραπέζι.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει των Χριστουγέννων.