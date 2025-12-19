Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρωνικού και της Αργολίδας πραγματοποιήθηκε με το «πράσινο φως» που άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμος Ερμιονίδας για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

Ομόφωνη γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της ΣΜΠΕ που αφορά τη «δημιουργία εμβληματικού – αειφορικού τουριστικού θερέτρου υψηλών προδιαγραφών» στις περιοχές Βλαχαίικα του Δήμος Πόρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στη θέση Μετόχι του Δήμου Ερμιονίδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η θετική γνωμοδότηση του Δήμου Ερμιονίδας αφορά τμήμα της συνολικής επένδυσης, το οποίο εντοπίζεται εντός των διοικητικών του ορίων, και συγκεκριμένα έκταση 39,50 στρεμμάτων, όμορη της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης

Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 474,6 εκατ. ευρώ, υλοποιείται από την εταιρεία HYDRA ROCK ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Η συνολική έκταση της επένδυσης ανέρχεται σε 1.750,88 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 1.711,38 στρέμματα βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πόρου.

Το ΕΣΧΑΣΕ προβλέπει δύο κύριες ζώνες ανάπτυξης:

Την Ζώνη 1 – Τουριστικό Παραθεριστικό Χωριό σε εκταση 1.362,32 στρεμμάτων, με τελική επιφάνεια πολεοδομικής αξιοποίησης 926,19 στρέμματα, μετά την αφαίρεση ρεμάτων και εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. Οι τουριστικές κατοικίες που θα ανεγερθούν θα βασίζονται σε αρχές οικολογικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού, πληρώντας τα κριτήρια παθητικών κτιρίων με ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη από 15 kWh/τ.μ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τον ν. 4936/2022 (Εθνικός Κλιματικός Νόμος).

Την Ζώνη 2 – Τουρισμός και Αναψυχή, συνολικής έκτασης 387,25 στρεμμάτων, εκ των οποίων περίπου 369,55 στρέμματα καθαρά προς αξιοποίηση. Στη ζώνη αυτή προβλέπεται η ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 200 κλινών, με εγκαταστάσεις ευεξίας, SPA, αθλητικούς χώρους και υποδομές εστίασης. Παράλληλα, χωροθετούνται 45 τουριστικές κατοικίες και τρεις πολυτελείς τουριστικές επαύλεις με ιδιωτικές πισίνες.

Στο τμήμα της επένδυσης που αφορά την Ερμιονίδα προβλέπεται η κατασκευή υπερσύγχρονου Κέντρου Αθλητικού Τουρισμού κλειστού τύπου, επιφάνειας περίπου 2.680 τ.μ., με γήπεδα, γυμναστήρια και βοηθητικούς χώρους.

Στρατηγικός χαρακτήρας και θεσμικό πλαίσιο

Η επένδυση έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση, με απόφαση της Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό την επίσημη ονομασία «Δημιουργία Εμβληματικού – Αειφορικού Τουριστικού Θέρετρου Υψηλών Προδιαγραφών».

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 49347/25-06-2025 απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄3293), εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ήπια ανάπτυξη με στόχο τη βιωσιμότητα

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, βασικός στόχος του ΕΣΧΑΣΕ είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου τουριστικού συγκροτήματος ήπιας ανάπτυξης, με συμβατές και συμπληρωματικές χρήσεις, που θα λειτουργούν αλληλοτροφοδοτούμενα. Το μοντέλο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει αντίβαρο στα φαινόμενα άναρχης και διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης, προωθώντας την περιβαλλοντική προστασία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: OT.GR