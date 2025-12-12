Ο βασιλιάς Κάρολος ηχογράφησε ένα προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση και την ανάρρωσή του από καρκίνο, το οποίο θα προβληθεί σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου σε ειδική τηλεοπτική μετάδοση στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stand Up To Cancer 2025», μια πρωτοβουλία του Cancer Research UK σε συνεργασία με το Channel 4.

Ο 77χρονος μονάρχης διαγνώστηκε στις αρχές του 2024 με μια μορφή καρκίνου – η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί- και από τότε υποβάλλεται σε τακτικές εβδομαδιαίες θεραπείες.

Παρά την ασθένεια, συνέχισε να τηρεί ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, πραγματοποιώντας πέντε κρατικές επισκέψεις μέσα στη χρονιά.

Τι θα πει στο μήνυμά του ο βασιλιάς Κάρολος

Στο μήνυμά του, ο Κάρολος θα τονίσει τη σημασία των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και θα αναφερθεί στη δική του πορεία ανάρρωσης. Η ηχογράφηση έγινε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου στο Morning Room του Clarence House.

Η φετινή εκδήλωση Stand Up To Cancer έχει στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση, να συγκεντρώσει πόρους για την έρευνα και να στηρίξει όσους πλήττονται από τη νόσο. Το μήνυμα του βασιλιά θα μεταδοθεί στις 20:00, λίγο πριν από ζωντανή εκπομπή από την ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Addenbrooke στο Κέιμπριτζ, με παρουσιάστρια τη Davina McCall, η οποία έχει επίσης αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού.

Σπάει το βασιλικό πρωτόκολλο

Η δημόσια τοποθέτηση του Καρόλου θεωρείται σημαντική ρήξη με την παράδοση της βρετανικής μοναρχίας, καθώς σπάνια ένας αρχηγός κράτους μιλάει ανοιχτά για προσωπικό ιατρικό ζήτημα. Το Παλάτι δεν έχει αποκαλύψει τον τύπο ή τη θεραπεία του καρκίνου, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι δεν αφορά τον προστάτη.

Η απόφαση του μονάρχη να μιλήσει ανοιχτά είχε άμεση επίδραση στο κοινό, προκαλώντας σημαντική αύξηση των αναζητήσεων για πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο σε ιστοσελίδες του NHS και φιλανθρωπικών οργανισμών.

Η διάγνωση έγινε λίγες ημέρες μετά από προγραμματισμένη επέμβαση για καλοήθη διόγκωση του προστάτη. Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι κατά τη διαδικασία εντοπίστηκε ένα ξεχωριστό ζήτημα, που επιβεβαιώθηκε ως μορφή καρκίνου, και ότι ο βασιλιάς ξεκίνησε άμεσα τακτικές θεραπείες, συνεχίζοντας παράλληλα τις βασιλικές του υποχρεώσεις.

Ο ίδιος εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την ιατρική του ομάδα και δήλωσε ότι θέλησε να μοιραστεί τη διάγνωσή του ώστε να αποφευχθούν εικασίες και να ενισχυθεί η δημόσια κατανόηση γύρω από τον καρκίνο.

Πληροφορίες από Daily Mail