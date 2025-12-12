Με μία λιτή ανακοίνωση γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ γνωστοποίησε πως το μέλος του κόμματος Γιώργος Λαμπράκης διαγράφεται. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει πως «ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη».

Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος, καθώς η ΕΔΕΚΑΠ είναι το αρμόδιο όργανο για τις κυρώσεις και τις διαγραφές στο ΠαΣοΚ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς είχε επιτεθεί στην κυβέρνηση τονίζοντας πως «δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιον προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης; Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική».

Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI σήμερα στην Κρήτη και την είδηση έκανε γνωστή ο Μακάριος Λαζαρίδης, από την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας πως είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης και μάλιστα παρουσιάζεται σε φωτογραφίες με τον σημερινό πρωθυπουργό και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Αμέσως ξεκίνησε μία κόντρα για το χρώμα των συλλήψεων. Η διαρροή φωτογραφίας του προέδρου του ΠαΣοΚ από το γάμο του διευθυντή της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, κυκλοφόρησε με αστραπιαία ταχύτητα στο διαδίκτυο. Ενώ και εκείνες του γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, που φέρεται να είναι εγκέφαλος της οργάνωσης, δίπλα από τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προβλημάτισαν το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Η δε Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως «ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κύκλωμα φέρεται να λάμβανε παράνομα ενισχύσεις από τον αρμόδιο οργανισμό, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις και πλασματικά στοιχεία για την καταβολή επιδοτήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

Κόντρα στη Βουλή για συλλήψεις στην Κρήτη

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Γιώργο Λαμπράκη είχε αρχίσει στην Εξεταστική μετά τις συλλήψεις στη Κρήτη, με τη Μιλένα Αποστολάκη να λέει πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

Πάνω σε αυτό ο Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε ότι έχουν συλληφθεί κι άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. «Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ.

Απαντώντας σε αυτό, η Μιλένα Αποστολάκη είπε πως αν και δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για όσα είπε ο κ. Λαζαρίδης, υπογράμμισε ότι «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠαΣοΚ».