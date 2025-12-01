Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει στην χώρα μας το φαινόμενο του αυτοτραυματισμού στους νέους, καθώς 1 στους 6 φέρεται να έχει προχωρήσει σε αυτοτραυματισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. για λογαριασμό της UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την προαγωγή Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τα κορίτσια κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ενώ οι γονείς αγνοούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το γεγονός αυτό.

Δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων

Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των νέων που ξεπερνά το 60% δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι νέοι βιώνουν συχνά συναισθήματα όπως θλίψη, άγχος, θυμό και απελπισία σε ποσοστό 76%, ενώ δυσκολεύονται ιδιαίτερα να διαχειριστούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα σε ποσοστό 62,7%.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης του Πρότυπου Κοινοτικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Νέων -μια πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και κορυφαίους επιστήμονες.

Παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει σχετικά κέντρα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανάγεται σε ένα πρωτοποριακό βήμα. Σύμφωνα με τον Δρ. Ghassan Khalil, διπλωματικό εκπρόσωπο της UNICEF στη χώρα μας, «μέσω αυτού του προγράμματος θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών -και όχι μόνο. Τόσο η πρόληψη όσο και η απόκριση μέσω τέτοιων βημάτων είναι σημαντικά, για να αναχαιτιστούν ποσοστά που γνωρίζουν ραγδαία άνοδο τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο».

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν για τη χώρα μας, φαίνεται πώς διανύουμε μία πανδημία ψυχικής υγείας στους νέους, ενώ μόνο 1 στα 5 κράτη διαθέτει δομές για την ψυχική υγεία τους.

Όσον αφορά τα στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

43,3% νιώθει συχνά ή πολύ συχνά θλίψη χωρίς προφανή λόγο (31% αγόρια, 54,6% κορίτσια)

55,7% βιώνει συχνά ή πολύ συχνά έντονο άγχος/πίεση (45,8% αγόρια, 66% κορίτσια)

39,8% συχνή ή πολύ συχνή σωματοποίηση αρνητικών συναισθημάτων, όπως πονοκέφαλοι (28,8% αγόρια, 51% κορίτσια)

45,9% δυσκολεύεται (πολύ) να μιλήσει σε κάποιον, όταν νιώθει άσχημα

84,9% είναι οικείο με τον όρο «αυτοτραυματισμός», με το 55,4% να δηλώνει ότι τον γνώρισε μέσω των social media

68% πιστεύει ότι οι γονείς είναι σίγουρα εξοικειωμένοι με τον όρο αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς συμβαίνει ή για ποιον λόγο

63,6% γνωρίζει άτομο που αυτοτραυματίζεται αυτή τη στιγμή ή το έκανε παλαιότερα (το ποσοστό των κοριτσιών 62,2% έναντι 34,3% των αγοριών)

17,6% έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά (κυρίως κορίτσια) φτάνοντας στο 29,7% αν ληφθεί ως θετική η απάντηση «ίσως έχω δοκιμάσει»

40% όσον αυτοτραυτματίστηκαν ανέφεραν ότι το έκαναν πρώτη φορά σε ηλικία μεταξύ 13 με 15 ετών, αλλά και πριν τα 13 (15%), με την πλειοψηφία να αφορά τα κορίτσια

Οι λόγοι για τον αυτοτραυματισμό

Οι λόγοι που οδήγησε τα παιδιά ήταν άγχος, θυμός προς τον εαυτό, θυμός προς άλλους, ανάγκη αποφόρτισης, ανάγκη να «νιώσει κάτι», μείωση πίεσης (μεταξύ άλλων)

Μόνο 1 στους 5 έχει συζητήσει με τον γονέα του ότι έχει αυτοτραυματιστεί – Το 37,6% δήλωσε ότι στράφηκε σε φίλο. φίλη του

Μιλώντας για την συνολική εικόνα, ο Δρ. Ιωάννης Μαλογιάννης, «τα ποσοστά είναι 4 με 5 φορές μεγαλύτερα, σε σχέση με εκείνα που βλέπαμε πριν 20 χρόνια. Τα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν ένα σύνολο εντάσεων και προκλήσεων, αναπτύσσοντας διάφορες ψυχικές διαταραχές».

Επιπλέον, υπογράμμιζε ότι παρόλο που το σημείο όπου παρατηρείται «κορύφωση» στο φαινόμενο είναι μεταξύ 17-24 ετών, σε περίπτωση που κάποιος νέος ή νέα συνεχίσει μετά τα 17, τότε αυξάνεται πάρα πολύ ο κίνδυνος εμφάνισης άλλων (ακόμα πιο) σοβαρών προβλημάτων.

Το γεγονός πως είναι εντονότερο στα κορίτσια, ίσως αποδίδεται σε δύο λόγους. Πρώτον, εξακολουθούν να υπάρχουν στεγανά που περιορίζουν την κοινωνική θέση της γυναίκας -ιδίως σε μη αστικά κέντρα -και δεύτερον, τα αγόρια ενδέχεται να αναζητούν «άλλους τρόπους διαχείρισης της έντασης», όπως η στροφή στο αλκοόλ και τις ουσίες.

