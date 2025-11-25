Ο Ανδρέας Τσούνης, σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, μιλώντας στο ΒΗΜΑ, για τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνει λόγο για ψέματα από τη μεριά του πρώην πρωθυπουργού.

«Η Φώφη Γεννηματά ήταν ένας έντιμος, καθαρός άνθρωπος», επισημαίνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ανήθικο. Αναγκαζόμαστε, όχι απλά να αποκαταστήσουμε την ιστορική μνήμη, αλλά και να υπερασπιστούμε από τη συκοφαντία έναν άνθρωπο που έχει φύγει από κοντά μας».

Ο Ανδρέας Τσούνης, που ήταν το στήριγμα της Φώφης Γεννηματά, υπογραμμίζει πως το βράδυ των εκλογών «έγινε ένα εθιμοτυπικό τηλεφώνημα για τα συγχαρητήρια και τίποτα παραπάνω. Ως εκεί».

Θυμίζει δε πως και η ίδια η πρώην πρόεδρος του του ΠαΣοΚ «είχε διαψεύσει από τότε αυτά τα σενάρια και τώρα επανέρχεται και το μόνο που καταφέρνει είναι να ρίχνει νερό στον μύλο του Μητσοτάκη, καθώς αποπροσανατολίζει την συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα».

Παράλληλα, στέκεται στο ότι η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά ήταν πολυσυλλεκτική στη λειτουργία της. «Δημιούργησε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και στη συνεχεία το Κίνημα Αλλαγής. Η Φώφη μας ένωσε κινήσεις και κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν διχαστικός. Πορεύθηκε με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο και την καραμανλική συνιστώσα που τον ακολούθησε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση συνεργασίας. Ένα εθιμοτυπικό τηλεφώνημα ήταν και τίποτα παραπάνω. Ούτε πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας συγκυβέρνηση ούτε συζητήθηκε κάτι τέτοιο».

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις από Χαριλάου Τρικούπη

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώτος που αντέδρασε στα όσα γράφει ο Αλεξης Τσιπρας στο βιβλίο του «ΙΘΑΚΗ» ήταν ο Μανώλης Όθωνας, που ήταν διευθυντής στο γραφείο της πρώην προέδρου του ΠαΣοΚ. Ενώ σήμερα το απόγευμα τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό και ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Παύλος Χρηστίδης.