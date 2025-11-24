Ένας 80χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε παράσυρση πεζών στην περιοχή Αντάτσι του Τόκιο, ενώ άλλα 10 άτομα τραυματίστηκαν.

Μια γυναίκα περίπου 20 ετών βρέθηκε αναίσθητη μετά τις συγκρούσεις και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Τόκιο συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει πεζός από το σημείο -περίπου 500 μέτρα βόρεια από το δημαρχείο της περιοχής Άντατσι- μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα είχε κλαπεί από γειτονική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων περίπου δύο ώρες πριν από το περιστατικό και ότι η Αστυνομία ερευνά εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονται.