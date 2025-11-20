Η κινεζική Xpeng η οποία ήδη έχει παρουσία και στην χώρα μας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την επέκταση της παραγωγής της επί ευρωπαϊκού εδάφους, σε μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να αλλάξει την προσέγγισή της σε όλες τις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Επί του παρόντος, εκτός φυσικά από τις εγκαταστάσεις της στην Κίνα στο Guangzhou, η XPeng συνεργάζεται με την αυστριακή Magna International η οποία ήδη από τον περασμένο Αύγουστο έχει αναλάβει την παραγωγή μοντέλων της που προορίζονται για την Ευρώπη όπου η κινεζική φίρμα που ιδρύθηκε το 2014, έκανε το ντεμπούτο της από το 2021 και την αγορά της Νορβηγίας.

Ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της, Brian Gu, η ΧPeng σχεδιάζει το επόμενο βήμα της στη γηραιά ήπειρο σε όρους παραγωγής, προλειαίνοντας το έδαφος για την απόκτηση της δικής ευρωπαϊκής παραγωγικής μονάδας.

Όπως σημείωσε ο B. Gu η απόκτηση εργοστασίου στην Ευρώπη είναι «ουσιώδης για κάθε εταιρεία που προσβλέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμια ηγετική δύναμη».

«Πρόκειται μόνο για το πρώτο μας βήμα σε σχέση με την εγκατάστασή μας στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερα σχέδια. Το εργοστάσιο της Magna μπορεί προς το παρόν να ανταποκριθεί στη ζήτηση ωστόσο οι μελλοντικοί μας στόχοι δεν μπορούν να περιοριστούν σε αυτό».

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο η XPeng θα επιδιώξει την κατασκευή μιας νέας βιομηχανικής μονάδας ή αν θα αποκτήσει κάποια «παροπλισμένη» άλλης αυτοκινητοβιομηχανίας όπως συνηθίζουν πολλές εταιρείες εκ Κίνας που αναζητούν βιομηχανικό «πάτημα» στην Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως μια μονάδα παραγωγής επί ευρωπαϊκού εδάφους θα επιτρέψει (και) στην XPeng να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς που έχουν επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2024 στα ηλεκτροκίνητα μοντέλα που εισάγονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια από την Κίνα.

Εκτός από ένα εργοστάσιο στην Eυρώπη, αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Ιούλιο η XPeng έχει ήδη επεκταθεί βιομηχανικά στην Ινδονησία ενώ εμπορικά δραστηριοποιείται επίσης στις αγορές της Μέσης Ανατολής της Βόρειας Αφρικής και σχεδιάζει την είσοδό της στην Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του B. Gu, σταδιακά η Xpeng σχεδιάζει να αποκτήσει εργοστάσια σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. «Καμία αυτοκινητοβιομηχανία με ηγετικές βλέψεις στην αγορά δεν εκπλήρωσε τους στόχους της μόνο μέσω εξαγωγών. Οι τοπικές μονάδες είναι ουσιώδεις σε όλο το φάσμα τους από την παραγωγή, την έρευνα και την εξέλιξη, τις πωλήσεις και το χτίσιμο της φίρμας», τόνισε ο ίδιος.