Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας ενέκρινε την έκδοση στη Γερμανία του Ουκρανού άνδρα που κατηγορείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην επίθεση σαμποτάζ του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, ανέφερε την Τετάρτη ο δικηγόρος του, Νίκολα Κανεστρίνι.

Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιείται μόνο ως Σερχίι Κ. σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αγωνίζεται εναντίον των προσπαθειών να μεταφερθεί στη Γερμανία από τότε που συνελήφθη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην ιταλική πόλη Ρίμινι τον Αύγουστο.

Ο 49χρονος άνδρας είχε δηλώσει ότι ήταν πρώην στρατιώτης της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την γερμανική εισαγγελία μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο δανέζικο νησί Μπόρνχολμ στη Βαλτική Θάλασσα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, δολιοφθορά και καταστροφή σημαντικών υποδομών.