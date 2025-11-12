Ο Παναγιώτης Φωτεινός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή με ποιους τρόπους το ΠαΣοΚ στοχεύει να βρει τον βηματισμό του και να μπει σε τροχιά κόμματος εξουσίας. Η έντονη παρουσία του Χάρη Δούκα στα πολιτικά πράγματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο:«Η μάχη του ΠαΣοΚ για εξωστρέφεια και εκλογική ετοιμότητα» θα ακούσετε:

0:32 Οι προβληματισμοί του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι προβληματισμοί του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. 1:27 Παρουσίες, απουσίες και θέσεις στην ΚΟΕΣ του ΠαΣοΚ.

Παρουσίες, απουσίες και θέσεις στην ΚΟΕΣ του ΠαΣοΚ. 3:32 Ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2026.

Ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2026. 5:39 Πώς είναι η σχέση Ανδρουλάκη με τα στελέχη που διεκδίκησαν την αρχηγία του ΠαΣοΚ πέρυσι.

Πώς είναι η σχέση Ανδρουλάκη με τα στελέχη που διεκδίκησαν την αρχηγία του ΠαΣοΚ πέρυσι. 6:39 Η έντονη παρουσία του Χάρη Δούκα στα πολιτικά πράγματα του ΠαΣοΚ και η αντιμετώπιση Ανδρουλάκη.

Η έντονη παρουσία του Χάρη Δούκα στα πολιτικά πράγματα του ΠαΣοΚ και η αντιμετώπιση Ανδρουλάκη. 8:11 Το έντονο κλίμα διεξαγωγής της ΚΕΔΕ και η αποδυνάμωση της συμπολίτευσης.

Το έντονο κλίμα διεξαγωγής της ΚΕΔΕ και η αποδυνάμωση της συμπολίτευσης. 9:19 Η αντίδραση του ΠαΣοΚ στην πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

