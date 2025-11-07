Την αξιολόγηση στο ΒΒΒ της ελληνικής οικονομίας επιβεβαίωσε η Scope Ratings, για το μακροπρόθεσμο χρέος, τόσο σε τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα, ενώ αναβάθμισε τις προοπτικές (Outlook) από σταθερές σε θετικές.

Παράλληλα, διατήρησε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις στο S-2, με σταθερές προοπτικές.

Η αλλαγή της προοπτικής αντανακλά, σύμφωνα με τη Scope, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη σταθερή δημοσιονομική πορεία και τη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη

Σύμφωνα με τηη Scope σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταθερή και ανθεκτική αναπτυξιακή δυναμική εντός της ευρωζώνης. Η χώρα άντεξε καλύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, χάρη στη χαμηλή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, τη γρήγορη διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και τις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών (ιδίως τουρισμός).

Μετά από ανάπτυξη 2,3% το 2024, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με εκτίμηση για 2,2% στο σύνολο του έτους. Η ανεργία συνέχισε να μειώνεται στο 9,5%, από 11% το προηγούμενο έτος. Η Scope προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει γύρω στο 2% το 2026, υποστηριζόμενη από επενδύσεις, απασχόληση, φοροελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος.

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις

Η απορρόφηση των κονδυλίων του NGEU συνεχίζει να ενισχύει τις επενδύσεις. Οι μεταρρυθμίσεις σε ψηφιοποίηση, φορολογική διοίκηση και ευελιξία αγοράς εργασίας έχουν βελτιώσει την ικανότητα της χώρας να απορροφά κραδασμούς και να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: ot.gr