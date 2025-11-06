Ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας επιβιβάστηκε από ένοπλους πειρατές ανοιχτά της Σομαλίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech και Ambrey, το Hellas Aphrodite ιδιοκτησίας της LATSCO MARINE MANAGEMENT INC. δέχτηκε επίθεση νωρίς σήμερα, περίπου 549 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά του Hobyo, στη Σομαλία, πολύ πέρα από την παραδοσιακή περιοχή υψηλού κινδύνου. Το πλοίο 50.000 dwt, που ταξίδευε από το Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, δέχτηκε πυρά από βάρκα που εκτοξεύθηκε από ένα ύποπτο μητρικό πλοίο με σημαία του Ιράν, το οποίο αναγνωρίστηκε ως Issamohahmdi.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πειρατές άνοιξαν πυρ κατά την προσέγγιση πριν επιβιβαστούν στο δεξαμενόπλοιο. Το πλοίο, το οποίο δεν είχε ένοπλη ομάδα ασφαλείας επί του σκάφους, παρατηρήθηκε να αλλάζει πορεία και ταχύτητα στις 06:44 UTC, περίπου 546 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν κοντά στην περιοχή απομακρύνθηκε μετά την επίθεση.

Από το πλοίο Issamohahmdi πιθανώς η επίθεση – Άλλα τρία περιστατικά πειρατείας το τελευταίο διάστημα

Το μητρικό πλοίο που εμπλέκεται — το Issamohahmdi — φέρεται να έχει καταληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες και έκτοτε έχει συνδεθεί με τρία προηγούμενα περιστατικά ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Το AIS του μεταδόθηκε για τελευταία φορά περίπου 560 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών.

Αυτή η τελευταία επίθεση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την επίθεση στο Stolt Sagaland, ένα χημικό δεξαμενόπλοιο με σημαία των Νήσων Κέιμαν που λειτουργεί η Stolt Tankers, 332 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Μογκαντίσου. Σε αυτή την περίπτωση, τέσσερις ένοπλοι άνδρες σε μια βάρκα άνοιξαν πυρ πριν απωθηθούν από την ομάδα ασφαλείας του πλοίου.

Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας έχουν καλέσει τα εμπορικά πλοία να διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας BMP5, προειδοποιώντας για «ρεαλιστική πιθανότητα περαιτέρω ύποπτων προσεγγίσεων» τις επόμενες ημέρες.

Η επιβίβαση στο Hellas Aphrodite σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση στην επανεμφάνιση της πειρατείας στη Σομαλία, με επιθέσεις που τώρα συμβαίνουν εκατοντάδες μίλια από την ακτή, σε ύδατα που ήταν σε μεγάλο βαθμό ήρεμα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τι λέει η εταιρεία

Για το περιστατικό ανακοίνωση έβγαλε και η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».