Αν, λέμε τώρα, για κάποιο λόγο το κινητό σας έμεινε κλειστό και εσείς μακριά από τα social media για πάνω από μία μέρα, τότε οι πιθανότητες να «χάσατε» την τελευταία προσθήκη στη μεγάλη λίστα με τα ανεξήγητα φαινόμενα στην Ελλάδα, είναι πολλές.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Εδώ» και μπορεί να μην πρωτοτύπησε με τις απόψεις της, αλλά σίγουρα η εμφάνισή της θα μείνει για λίγο καιρό ακόμα στον αφρό της επικαιρότητας.

Την ώρα που μιλούσε, μια αντρική φωνή από το υπερπέραν τη διέκοψε και την έκανε να χάσει τον ειρμό της. Το άγνωστο. Αυτό το κενό που δημιουργεί, οι τεθλασμένες σκέψεις, το παγωμένο βλέμμα, τα πολλά ερωτήματα και η ανάγκη να βρούμε απαντήσεις. Ποιος φώναξε; Τι ακριβώς συνέβη; Πώς φτάσαμε από «το Καμπούλ» της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη διαστολή του χρόνου;

Ισως δεν μάθουμε ποτέ τι έγινε, ποια δύναμη οδήγησε τον μυστήριο – για την ώρα – κύριο πίσω από τις κάμερες να το βγάλει από μέσα του. Μπορεί και να μην χρειάζεται. Θα ήταν προτιμότερο, για παράδειγμα, να εστιάσουμε στα όσα είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παρά στο μήνυμα του καταπιεσμένου ποιητή.

«Ο Ισλαμισμός», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, «είναι το τελευταίο χαρτί της αριστεράς για να κερδίζει εκλογές. Βασίζονται σε λαθρομετανάστες, ακολουθούν την ατζέντα τους, τους ταΐζουν με το υστέρημα μας γιατί βασίζονται ότι θα τους δώσουν αυτοί την ψήφο τους, είναι το τελευταίο χαρτί αφού κατέρρευσε η woke ατζέντα». Ολα αυτά και ακόμα περισσότερα ειπώθηκαν με αφορμή την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι.

Ποιος, όμως, από τους χρήστες των social media, κυρίως από τη νέα γενιά, ασχολήθηκε σε βάθος με τις απόψεις της και όχι με τη στιγμιαία λοξοδρόμηση της πραγματικότητας; Μέσα σε ένα λογικό – για την ίδια και τους υποστηρικτές της – πλαίσιο αντιμεταναστευτικής ρητορικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου συναντήθηκε με το παράλογο. Και στα social media λατρεύουν μια κωμική, εκτός σεναρίου εξέλιξη.

Και δεν ήταν, προφανώς, η μοναδική φορά. Καθημερινά περνούν μπροστά από την οθόνη μας αμέτρητες made in Greece καταστάσεις που μέσα σε λίγα λεπτά γίνονται viral. Αυτό το μικρό κομμάτι γης παράγει αδιάκοπα και άκοπα περιεχόμενο, ένα περιεχόμενο που λειτουργεί καταπραϋντικά ή ως περισπασμός από την περίεργη ελληνική πραγματικότητα. Και είμαστε εντάξει με αυτό. Δεν μας ενοχλεί το παράλογο, το αγκαλιάζουμε και το κάνουμε share.

Πολλά group chats και σελίδες έχουν φιλοξενήσει από χθες τη στιγμή που η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο συνομιλητής της μένουν μετέωροι στον τηλεοπτικό αέρα, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι προηγήθηκε. Μέχρι να γίνει αυτό, το βίντεο είχε ταξιδέψει όπως ταξίδεψαν χιλιάδες ακόμα βίντεο τα προηγούμενα χρόνια – ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή που έπεσε ο πίνακας του Πικάσο από τους ανθρώπους της αστυνομίας;

Reels, reels, reels και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έχουμε τον αλγόριθμο που μας αξίζει γιατί πολύ απλά, ο αλγόριθμος είμαστε εμείς.