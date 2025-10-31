Σε ένα παιχνίδι με σκορ… άλλης εποχής και μπάσκετ που δε θύμιζε σε τίποτα το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, ο Ολυμπιακός νίκησε την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ!

Με κορυφαίο τον φανταστικό Μιλουτίνοφ, που… διέλυσε τον Οτούρου και ήταν κυριαρχικός, δείχνοντας την κλάση του, οι Πειραιώτες πέρασαν ένα δεδομένα δύσκολο εμπόδιο, παρότι ήταν πάρα πολύ άστοχοι.

Ο Σέρβος σημείωσε μόνο 10 πόντους (και 13 ριμπάουντ), αλλά η παρουσία του ήταν παραπάνω από κομβική. Πρώτος σκόρερ, αν και χαμηλά, ήταν ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 11π.

Για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Μπλέικνι με 13π, ενώ ο Μίσιτς έμεινε πολύ χαμηλά, στους 10π. με 3/13 σουτ. Συνολικά ο Ολυμπιακός είχε 23/64 σουτ και η Χάποελ 22/60!

Ετσι, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 5-3 και έριξαν την ομάδα του Ιτούδη στο 6-2!

Ο Ολυμπιακός ήταν για άλλη μία πρώτη περίοδο… ο Ντόρσεϊ! Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ σκόραρε με όλους τους τρόπους και έφερε την ομάδα του μπροστά, καθώς ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα 9-0. Αυτό το διάστημα, όμως, δεν ήταν αρκετό. Κι έτσι η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε μερικές soft άμυνες και αρκετές κακές αποφάσεις στην επίθεση, με αποτέλεσμα να περάσει μπροστά και να κλείσει την περίοδο στο 18-21.

Το ξεκίνημα της β’ περίοδου ήταν κακό από πλευράς ρυθμού, με πολλές διακοπές και με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να σκοράρει. Κάποια… χοντρά διαιτητικά λάθη έκαναν χειρότερη την κατάσταση, όμως ξύπνησαν το γήπεδο που ήταν… φωτιά. Στα μισά, οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με οκτώ και ο Βεζένκοφ επέστρεψε στο παρκέ.

Οταν η πρώτη πεντάδα έκανε την επιστροφή της και ο Μιλουτίνοφ μετατράπηκε σε… πυρήνα, οι Πειραιώτες πήραν τα πάνω τους, βρήκαν το μπάσκετ τους, όμως δεν ισοφάρισαν. Στο 33-39 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Το β’ ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά με τρίποντο του Ντόρσεϊ, άμυνες και καλάθι του Βεζένκοφ που μείωσε στον έναν. Ο Ολυμπιακός έβγαζε με τεράστια συνέπεια άμυνες, όμως οι επιθέσεις του ήταν πολύ κακές. Δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, οι βολές του Γουόρντ έφεραν τους γηπεδούχους μπροστά με 42-41, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 44-43. Η ομάδα του Ιτούδη έβαλε τέσσερις πόντους σε 10 λεπτά!

Με τον Χολ κορυφαίο, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Με το σκορ το 52-47, ο Ιτούδης πήρε τάιμ άουτ και η Χάποελ ισοφάρισε με 5-0, αλλά Πίτερς και μετά Βεζένκοφ, ανέλαβαν για τον Ολυμπιακό με τρεις και δύο συν ένα αντίστοιχα. Ο Μίσιτς μείωσε με ελεύθερο τρίποντο, ενώ στα δύο λεπτά ο Φουρνιέ πούλησε για ακόμα μία φορά τη μπάλα. Στην επόμενη άμυνα, όμως, εκείνος κέρδισε τη μπάλα, αλλά η ομάδα δεν το εκμεταλλεύτηκε, με τον Βεζένκοφ να δίνει κακή πάσα στη λήξη.

Ο Ολυμπιακός έδωσε το δικαίωμα στον Μίσιτς και εκείνος ισοφάρισε με νέα τρίποντη βόμβα. Είχε 0/6 και στα κρίσιμα έκανε 2/2! Η μπάλα πήγε κάτω από το καλάθι και εκεί η δουλειά έγινε από τον κορυφαίο. Από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ! Στην άμυνα, ανέλαβε ο ειδικός. Ο Γουόκαπ έκλεψε και η μπάλα βγήκε εκτός για τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες είχαν κατοχή στα 28.3 με συν δύο, αλλά ο Πίτερς έκανε… έγκλημα. Εχασε τη μπάλα και έκανε φάουλ στον Μίσιτς. Κατόπιν ελέγχου, δόθηκε κανονικό. Σα να μην είχαν γίνει αρκετά λάθη ήδη, κατά τη διάρκεια της επαναφοράς ο Γούοκαπ κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Μίσιτς και η μπάλα άλλαξε χέρια!

Ο Μίσιτς έκανε ξανά φάουλ στα 11.7 και… φλέρταρε με το «Τ», όμως το γλίτωσε. Το φάουλ για τις βολές έγινε στα 9.1 στον Βεζένκοφ και ο Βούλγαρος ήταν τέλειος! Ο Μπλέικνι αστόχησε και… τέλος!