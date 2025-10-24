Τερματισμό των εμπορικών συνομιλιών με τον Καναδά ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρίγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.

«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.



Σημειώνεται πως, είχαν προηγηθεί και δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού, Μακ Κάρνεϊ, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα του στοχεύει στον διπλασιασμό των εξαγωγών σε χώρες πλην των ΗΠΑ, εξαιτίας των δασμών του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιβάλει δασμό 35% στις καναδικές εισαγωγές, αν και έχει επιτρέψει εξαιρέσεις για αγαθά που εμπίπτουν στην USMCA – μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Μεξικό και τον Καναδά που διαπραγματεύτηκε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Η επίμαχη διαφήμιση

Στη διαφήμιση διάρκειας ενός λεπτού που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Οντάριο την περασμένη εβδομάδα, ακούγεται η φωνή του Ρίγκαν σε ένα βίντεο, στο οποίο μεταξύ άλλων εμφανίζονται εικόνες από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και γερανούς στολισμένους με σημαίες των ΗΠΑ και του Καναδά.

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από μια εθνική ραδιοφωνική ομιλία του Ρίγκαν το 1987, η οποία επικεντρώθηκε στο εξωτερικό εμπόριο.

«Όταν κάποιος λέει ας επιβάλουμε δασμούς στις ξένες εισαγωγές, φαίνεται σαν να κάνει το πατριωτικό πράγμα προστατεύοντας τα αμερικανικά προϊόντα και τις θέσεις εργασίας. Και μερικές φορές, για μικρό χρονικό διάστημα λειτουργεί, αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα», ακούγεται να λέει ο Ρίγκαν.

«Αλλά μακροπρόθεσμα, τέτοιοι εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό, εργαζόμενο και καταναλωτή. Οι υψηλοί δασμοί αναπόφευκτα οδηγούν σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην πυροδότηση σφοδρών εμπορικών πολέμων… Οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν, επιχειρήσεις και βιομηχανίες κλείνουν και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους», προσθέτει ο Ρίγκαν.

