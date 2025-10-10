Μήνυμα ενότητας προς όλους τους Χριστιανούς απηύθυναν ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, οι οποίοι καλούν όλους τους εκπροσώπους των Χριστιανικών Εκκλησιών, μεταξύ των οποίων προτεστάντες, αγγλικανούς, παλαιοκαθολικούς και αρχαίους ανατολικούς να παραβρεθούν στη Νίκαια της Βιθυνίας, στις 28 και τις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από προχθές το πρωί, φτάνουν σε όλες τις λεγόμενες χριστιανικές κοινότητες, επιστολές του Καρδιναλίου Κούρτ Κοχ, Προέδρου της Επιτροπής για την Ενότητα των Χριστιανών εκ μέρους της Αγίας Έδρας και του Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την οποία« εκ μέρους του Αγιωτάτου και του Παναγιωτάτου καλούνται να συμμετάσχουν στην συνάντηση τιμής για την επέτειο συμπλήρωσης 1700 χρόνων από την σύγκληση της 1ης Οικουμενικής Συνόδου». Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στη Νίκαια θα τελεστεί δέηση, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου και στις «29 Νοεμβρίου το πρωί, ειδική συνάντηση κεκλεισμένων θυρών, στην Κωνσταντινούπολη».

Ποιοι έχουν λάβει τις προσκλήσεις

Πέντε κορυφαίοι οργανισμοί, που εκπροσωπούν Χριστιανικές Εκκλησίες, ομολογίες και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, έχουν λάβει ήδη τις σχετικές προσκλήσεις και πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για: