Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ωρωπό, όταν γύρω στις 12:30 μια μητέρα από το Χαλκούτσι έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού κρατώντας το δίχρονο παιδί της αναίσθητο και καλούσε σε βοήθεια.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα. Περιπολικό του Τμήματος μετέφερε μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή πληρωμάτων της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Χάρη στην ταχύτητα της κινητοποίησης, το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε τον κίνδυνο.