Αλματώδη πρόοδο στη διαχείριση των εκκρεμοτήτων του κατά το έτος 2024 παρουσίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως ανώτατο δημοσιονομικό Δικαστήριο και κορυφαίος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου στη χώρα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του.

Το Δικαστήριο, που ασκεί δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, πέτυχε τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων κατά 41% σε σχέση με το 2023, με τον αριθμό των Αριθμών Βιβλίου Δικογράφων (ΑΒΔ) να πέφτει από 18.730 σε 11.108.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Σωτηρία Ντούνη, χαρακτήρισε το 2024 ως έτος υψηλού επιπέδου παραγωγικότητας, καθώς εκδικάσθηκαν περίπου 57.000 αιτήματα συνταξιούχων. Συνολικά, το Δικαστήριο εξέδωσε 6.380 δικαστικές αποφάσεις, ανταποκρινόμενο σε 58.051 αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας.

«Γκάζι» στις συντάξεις: 4.439 αποφάσεις χωρίς ακροαματική διαδικασία

Οι αρμόδιοι δικαστικοί σχηματισμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου αξιοποίησαν πλήρως τη δυνατότητα εκδίκασης συνταξιοδοτικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη ακροαματικής διαδικασίας, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην εκκαθάριση εκκρεμοτήτων κατά το έτος 2024.

Συγκεκριμένα, μέσω των ταχέων διαδικασιών, εκδόθηκαν συνολικά 4.439 δικαστικές αποφάσεις. Από αυτές, οι 2.707 αποφάσεις εκδόθηκαν στη διαδικασία «Σε Συμβούλιο» και οι 1.732 αποφάσεις εκδόθηκαν μέσω της «παρεδρικής» διαδικασίας.

«Επενδύοντας» στην εξωστρέφεια

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιλέγει να εγκαταλείψει την παραδοσιακή δικαστική αυτοσυγκράτηση και να υιοθετήσει μία νέα «αρχιτεκτονική της εξωστρέφειας». Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγική «επένδυση» στη διαφάνεια, με απώτερο στόχο την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο θεσμός της Δικαιοσύνης δοκιμάζεται. Η επιταγή αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις, αναγνωρίζοντας ότι η ορθή ενημέρωση του κοινού αποτελεί πλέον εγγύηση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Ο εθνικός νομοθέτης ανταποκρίθηκε εισάγοντας τον θεσμό του Εκπροσώπου Τύπου, ώστε τα δικαστήρια να γίνουν πομποί ακριβούς και έγκυρης πληροφόρησης για το έργο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει πλέον τη δυνατότητα να δίνει σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο των αποφάσεων αμέσως μετά τη διάσκεψη, ενώ η υπό έγκριση Επικοινωνιακή Στρατηγική του Δικαστηρίου στοχεύει στη διάχυση των ελεγκτικών πορισμάτων και των νομολογιακών θέσεων προς το κοινό με εύληπτο τρόπο και στην ενίσχυση της διάδρασης με την κοινωνία.

Όπως άλλωστε υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δημήτρης Πέππας, σε πρόσφατο συνέδριο, το Δικαστήριο πρέπει να βγει από το «καβούκι» του. Όπως εξήγησε, η πανταχού παρούσα δημοσιογραφία και η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια δρώμενα έχουν δημιουργήσει την ανάγκη η Δικαιοσύνη να «ομιλεί» συχνότερα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η στρατηγική επικοινωνίας του Δικαστηρίου περιλαμβάνει τη θέσπιση ανοιχτών ημερών για επισκέψεις πολιτών, την οργάνωση ημερών καριέρας, τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και τη διαπίστευση δημοσιογράφων στο δικαστήριο.

