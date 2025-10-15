Ένα διπλό κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα μας, με τους ειδικούς να ενημερώνουν πως δεν πρόκειται για κάποια ακραία μεταβολή του καιρού.

Ειδικότερα, αναμένεται να δούμε ήπια πτώση της θερμοκρασίας, ωστόσο θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι και μεγάλα ύψη βροχής, όπως προειδοποιούν ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook, ότι δύο διαταραχές από τα δυτικά, θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες. Η πρώτη σε μεγάλο βαθμό θα «χτυπήσει» τη δυτική Ελλάδα, υπογραμμίζει ο ίδιος. Ενώ συμπληρώνει, πως το δεύτερο θα επηρεάσει την κεντρική Στερεά, την Πελοπόννησο και νοτιότερα της Θεσσαλίας.

«Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι», εξηγεί. Ακόμα, όσον αφορά το δεύτερο κύμα θα ξεσπάσει «Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ». «Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες», έγραψε ο μετεωρολόγος.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προσθέτει επίσης, «οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».

«Τα βαρομετρικά χαμηλά»

«Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού, να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο X, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναλύει ο ίδιος, «το πρώτο χαμηλό κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο». Προσθέτει ακόμα ότι, «το δεύτερο χαμηλό έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».